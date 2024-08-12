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Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

Okulların açılmasona sayılı günler kaldı. 2024-2025 yılı eğitim dönemine ilişkin MEB'in çalışmaları ivediklikle devam ederken geçriğimiz hafta spor ortaokullarının açılacağı müjdesinin akabinde yeni alınan kararlar doğrultusunda bölgesel mesleki liselerin açılması adına çalışmaların başlayacağı belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 14:58
Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

Okulların açılmasona sayılı günler kaldı. 2024-2025 yılı eğitim dönemine ilişkin MEB'in çalışmaları ivediklikle devam ederken geçriğimiz hafta spor ortaokullarının açılacağı müjdesinin akabinde yeni alınan kararlar doğrultusunda bölgesel mesleki liselerin açılması adına çalışmaların başlayacağı belirtiliyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve iş gücünün arttırlamacıamacıyla meslek liselerinin kapsamının genişletileceği belirtilmiş bulunuyor. 

"Bölge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" uygulamasının devreye alınacağı belirtilirken, eğitim ortamları yetersiz olan okullardaki öğrencilerin daha uygun koşullarda eğitim almasının hedeflendiği belirtilmiş bulunuyor.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi, Türkiye'nin eğitim sisteminde yeni bir değişikliğe imza atılacağının altını çizmiş oluyor. 

HER GENCE BİR MESLEK ANLAYIŞI

MEB'in yeni politikasının, lise öğrencilerini meslek programlarına teşvik edeceği ifade ediliyor. "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" politikasıyla mesleki eğitime erişimi artırmak amaçlanıyor. Yapılan açıklamada her öğrencinin potansiyeline ulaşması hedeflenirken, bu kapsamda, öğrencilerin millî ve manevi değerlerini güçlendirmek adına ahilik kültürüne dayalı bir eğitim hareketi nin de başlatılacağı belirtilmiş bulunuyor. MEB'in yeni politika belgesi, meslke eğitimlerinin kalitesinin arttırılması ve dürüstlük, çalışkanlık, yardımlaşma ve kalite gibi değerlerin öğrencilere aşılanması hedefleniyor. 

meslek

Yaşanılan bölgeye göre eğitim seviyesi yetersiz olan, çevre şartları yetersiz kalan okullardaki öğrenciler, "Bölge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" uygulaması ile geleceğe hazırlanırken, gençlerin daha fazla istihdam sağlayabileceği ifade ediliyor. 

ENTEGRE EĞİTİM MODELLERİ DEVREYE GİRECEK

Büyük işletmelerin devreye gireceği entegre eğitimi ile öğrencilerin teorik bilgileri pratiğe dönüştürmelerine olanak sağlanacak. Bu sayede belirlenen bu programlardan mezun olan öğrenciler iş yaşamına daha iyi adapte olabilecek iken istihdamda da artış sağlanabilecek. 

MEB'DEN İSTİHDAM KONUSUNDA DA ADIM

Düzenlenen programlar ile birlikte yatırım ve girişimcilik teşviklerinde meslek lisesi mezunlarına öncelik tanınacak. Bu sayede meslek lisesi öğrencilerinin iş bulması ya da iş kurması daha da kolay olacak. 

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