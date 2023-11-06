ÖSYM duyurdu! YKS ve KPSS takvimi yayınlandı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli bir duyuruyu yaparak 2024 yılı sınav takvimini açıkladı. Bu takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Ayrıca, diğer önemli sınav tarihleri de belirlendi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da yapılacak, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da gerçekleşecek. Alan Bilgisi sınavının birinci günü 20 Temmuz'da, ikinci günü 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül tarihinde sınav olacak. Bu takvim, sınavlara hazırlanan öğrenciler ve adaylar için önemli bir kaynak olacak. Başvuru tarihleri ve detayları ile ilgili daha fazla bilgi yakın bir zamanda ÖSYM tarafından duyurulacak. Öğrenciler, sınav hazırlıklarını bu takvime göre planlayarak daha iyi bir şekilde kendilerini sınavlara hazırlayabilecekler.





Öğrencilerin akademik hedeflerine ulaşmaları için bu takvim büyük bir rehber olacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav takvimi açıklamasında, her sınavın tarihinin dikkatle belirlendiğini ve adayların sınavlara en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için bu tarihlerin özenle seçildiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'deki milyonlarca öğrenci için kritik bir sınavdır ve üniversite eğitimlerinin kapısını aralar. Bu nedenle, YKS tarihlerinin netleşmesi, adayların sınav stratejilerini oluşturmak ve çalışma planlarını düzenlemek için önemli bir adımdır.

ÖSYM tarafından açıklanan bu takvim, öğrencilere sınav hazırlıklarına daha fazla odaklanma ve zaman yönetimi sağlayacak. Adaylar, sınav başvuruları ve diğer detaylarla ilgili gelecekteki duyuruları takip etmelidir. Sınavlara hazırlanan tüm adaylara başarılar dileriz.