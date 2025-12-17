Ana Sınıfı Öğrencileri Bankada Tasarrufla Tanıştı — Sarıgöl'de Etkinlik

Ana Sınıfı Öğrencileri Bankada Tasarrufla Tanıştı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında bankayı ziyaret ederek tasarruf bilinci kazandı.

Ziyaret ve eğitim

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ayşe Çakır Uslu ve okul yönetimi eşliğinde ilçedeki bir devlet bankasına gitti. Ziyarette banka çalışanları, öğrencilere yatırım ve tasarrufun önemi hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik sonunda banka yetkilileri miniklere kumbara hediye etti. Kumbaralarını alan öğrenciler, tasarruf yapıp kumbaralarını doldurmaya söz verdi.

Yerli Malı Haftası'nda ilgi gören sepet

Öte yandan Sarıgöl Hüseyin-Sermin Tüfekçi Anaokulu öğrencisi Ova Kır tarafından hazırlanan, Yerli Malı Haftası kapsamında tanıtılan yerli ürünlerden oluşan hediye sepeti de büyük ilgi gördü. Hazırlanan sepet ilgili yere takdim edildi.

