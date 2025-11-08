Aydın'da Otizmli Çocuklara Ücretsiz Eğitim

Otizm Destek Merkezleri yüzlerce aileye umut oluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Otizm Destek Merkezleri ve Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi, kent genelinde hizmet vererek yüzlerce özel gereksinimli çocuğun eğitim yolculuğuna ışık tutuyor. Tamamen ücretsiz olan merkezlerde çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde eğlenerek öğreniyor; sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen etkinliklerle vakit geçiriyor.

Merkezlerde müzik, resim, spor ve yaşam becerileri alanlarında grup eğitimlerinin yanı sıra birebir derslerle okuma, yazma ve temel matematik öğretimi de veriliyor. Ayrıca verilen fizyoterapi hizmetleriyle çocukların el, ayak ve vücut koordinasyonları güçlendiriliyor.

Merkezler, Haftanın altı günü, 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet sunuyor. Velilere yönelik destek kapsamında, çocuklarının eğitimleri için merkeze gelen aileler, Büyükşehir Belediyesi’nin uzman psikologlarıyla birebir görüşme imkânı buluyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu özel eğitimde fırsat eşitliği sağlamanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Otizmli evlatlarımızın her biri, toplumumuzun kıymetli bir parçası. Onların eğitimle, sanatla, sporla daha güçlü bir şekilde hayata katılmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Her çocuğumuzun ışığı parlasın diye bu merkezleri büyütmeye, çoğaltmaya devam edeceğiz"

Velilerden teşekkür ve ilerleme öyküleri

Ceyda Kozaman adlı veli, çocuklarının eğitim alabilmesi için Uşak’tan Aydın’a taşındıklarını anlatarak: "8 yaşında otizmli bir çocuk sahibiyim. Buraya araştırarak geldik, Uşak’tan geldik. Sırf bu merkez için geldik çocuğumuza destek olabilmek için. Birçok yerde özel ders almak zorunda kaldık, özel dersler malum çok yüksek fiyatlı. Burada ise herkes çok ilgili. Bir aile gibi, evin içinde gibi herkes. Kapıdan girdiğiniz gibi bir kişi yetişemezse öbürü yetişiyor, bir yerde eksiklik varsa başka biri tamamlıyor. Kimse de ‘Benim işim bu’ deyip kenara çekilmiyor. Çocuğumuzda da ilerleme var çok şükür, merdivenlerden teker teker çıkıyor artık, kendini durdurabiliyor. Çocuğum da çok severek geliyor buraya, yolda gelirken bile beni çekiştire çekiştire geliyor. Çok memnunuz, böyle imkanları bize sağladığı için Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Fatma Dinç, Aydın Tekstil Park’taki Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi’nde eğitim gören çocuğunun edindiği becerileri anlattı: "Çamaşır makinesine çamaşır atıp, onları sermesini ve toplamasını öğrendi. Yemek masasına sofrayı kurup çok güzel bir şekilde servis yaptı. Elektrikli süpürgeden çok korkan, sesinden çok korkan çocuğum toz almayı öğrendi, artık süpürgeyi kullanabiliyor. Güzel bir şekilde bana yardımcı oluyor. Özlem Çerçioğlu’na böyle bir yeri açtığı için ayrı bir hayranlık duyuyorum, çok teşekkürlerimi sunuyorum"

Hatice Yazırlı ise oğlunun gelişimine her gün daha çok şahit olduklarını belirterek: "Çocuğum artık daha çok sosyalleşmeye başladı. Kendini ifade edebiliyor, sorumluluklarını alıyor, anlatınca anlıyor, ‘Şunu şöyle yap’ deyince yapıyor artık. Çocuklarımızın gelişimine her gün şahit oluyoruz Özlem Başkanımız her zaman çok başarılı işler yapıyor Aydın için, memnunuz, her zaman yanındayız"

