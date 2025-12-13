DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.863.681,12 -0,25%

Sultanhisar'da Kabaca İlkokulu'ndan 'Köklerden Geleceğe' Yerli Malı Şöleni

Kabaca İlkokulu’nda "Köklerden Geleceğe" sloganıyla düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği, yerel ürünler ve kültürel mirasla renkli görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:11
Sultanhisar'da Kabaca İlkokulu'ndan 'Köklerden Geleceğe' Yerli Malı Şöleni

Sultanhisar'da Kabaca İlkokulu'ndan "Köklerden Geleceğe" Yerli Malı Şöleni

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Kabaca İlkokulu, Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında "Köklerden Geleceğe" sloganıyla düzenlediği etkinlikle yerel ürünleri ve kültürel mirası öne çıkardı. Hazırlık ve sunumuyla dikkat çeken kutlama, okul bahçesini adeta yaşayan bir kültür, sanat ve yöresel lezzet panayırına dönüştürdü.

Katılımcılar ve program

Etkinliğe Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Burcu Tanrıverdi Yılmaz ve İsmail Yılmazer, İlçe Müftüsü Yakup Şener, okul yöneticileri, ilçe milli eğitim müdürlüğü personeli, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler programda şiirler, şarkılar ve tekerlemelerle günün odağı oldu.

Yerli ürünler ve sergi

Etkinlikte geçmişin izlerini taşıyan lezzetlerin yanı sıra kestane, incir, zeytin, zeytinyağı, çilek, portakal gibi yerel meyveler; eski alet ve ekipmanlar, mutfak gereçleri ile yerli teknolojik ürünler tanıtıldı. Okul öncesiyle birlikte toplamda 30 öğrencisi bulunan Kabaca İlkokulunda her öğrenci etkinlikte görev aldı ve anneler ev yapımı yöresel lezzetlerle etkinliğin baş mimarları oldu.

Okul yönetimi ve eğitimin mesajı

Kabaca İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya ve sınıf öğretmenleri, yerli malının önemini vurgulayarak etkinliği sadece sembolik bir kutlamadan çıkarıp, üretmenin ve paylaşmanın değerlerini aktaran bir şölene dönüştürdü. Tokkaya, etkinlikle öğrenciler ile ailelerine unutulmaz bir gün yaşatıldığını ve üretimin toplumun kalkınmasında merkezi bir rol oynadığını vurguladı.

Velilerin ve belediye başkanının değerlendirmesi

Öğrenci Velisi Merve İzan etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün yerli malı haftası olarak bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimizde kendi yöremizde yetiştirdiğimiz ürünleri, yiyeceklerimizi, yöremize ait giysilerimizi tanıttık. Çocuklarımıza bunları aktarıp ileriye yönlendirdik. Tüm velilerimiz birlik olarak bu güzel anıyı çocuklarımıza yaşattık. Kendi ürünlerimizi, kendi evlerimizde yaptığımız ikramlarımızla, yöresel böreklerimizle onları tattırdık. Kestane, incir ve yöremizde yetişen en önemli ürün olan çileğimizi onları tanıttık, tattırdık. Çocuklarımız da şiirleriyle, hikayeleriyle, tekerlemeleriyle katkıda bulundular. Emek verdiler. Hep birlikte bu güzel anıyı yaşadık".

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ise şu değerlendirmede bulundu: "Biliyorsunuz bu hafta Yerli Malı Haftası ve çocukların yerli malı kullanması ve yerli malının ileriki nesillere aktarılması noktasında bu tür etkinlikler yıllardan beri var. Biliyorsunuz ilçemiz polikültür tarım noktası ve bölgemizin en iyi ürün üreten bölgesi. Çayın haricinde herşeyi üretiyoruz. Hem bölgenin tarım ürünlerinin tanıtılması hem de onların sunumu noktasında bu yerli malı haftasıyla ortaya çıkarmış oluyoruz. Yabancıdan ziyade kendi yerli ürünlerimizin değerlenmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir etkinlik. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun inşallah".

Etkinlik, yerel ürünlerin ve geleneksel bilgilerin nesiller arası aktarımına dikkat çekerek, Kabaca İlkokulu'nu ve Sultanhisar'ı bölgesel kültür ve tarım değerlerini öne çıkaran bir örnek olarak gösterdi.

SULTANHİSAR’DA YERLİ MALI ŞÖLENİ

SULTANHİSAR’DA YERLİ MALI ŞÖLENİ

SULTANHİSAR’DA YERLİ MALI ŞÖLENİ

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Öğrenciler Atıktan Enerjiye: SEKAY ve SAÇEM'de Teknik Gezi
2
Emirdağ'da Gürkan Emeksiz Merkez Anaokulu'nu Ziyaret Etti
3
Boyabat’ta Lise Öğrencileri Duruşma Salonunda Adaleti İnceledi
4
Kestel Belediyesi'nin Eğitim Seferberliği: Binlerce Öğrenciye Destek
5
Bayburt'ta 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesiyle Anaokullarında Renkli Etkinlikler
6
Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması: Eğitimde Değer mi Bilgi mi?
7
Yenice İlkokulu Öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama