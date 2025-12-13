Sultanhisar'da Kabaca İlkokulu'ndan "Köklerden Geleceğe" Yerli Malı Şöleni

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Kabaca İlkokulu, Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında "Köklerden Geleceğe" sloganıyla düzenlediği etkinlikle yerel ürünleri ve kültürel mirası öne çıkardı. Hazırlık ve sunumuyla dikkat çeken kutlama, okul bahçesini adeta yaşayan bir kültür, sanat ve yöresel lezzet panayırına dönüştürdü.

Katılımcılar ve program

Etkinliğe Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Burcu Tanrıverdi Yılmaz ve İsmail Yılmazer, İlçe Müftüsü Yakup Şener, okul yöneticileri, ilçe milli eğitim müdürlüğü personeli, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler programda şiirler, şarkılar ve tekerlemelerle günün odağı oldu.

Yerli ürünler ve sergi

Etkinlikte geçmişin izlerini taşıyan lezzetlerin yanı sıra kestane, incir, zeytin, zeytinyağı, çilek, portakal gibi yerel meyveler; eski alet ve ekipmanlar, mutfak gereçleri ile yerli teknolojik ürünler tanıtıldı. Okul öncesiyle birlikte toplamda 30 öğrencisi bulunan Kabaca İlkokulunda her öğrenci etkinlikte görev aldı ve anneler ev yapımı yöresel lezzetlerle etkinliğin baş mimarları oldu.

Okul yönetimi ve eğitimin mesajı

Kabaca İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya ve sınıf öğretmenleri, yerli malının önemini vurgulayarak etkinliği sadece sembolik bir kutlamadan çıkarıp, üretmenin ve paylaşmanın değerlerini aktaran bir şölene dönüştürdü. Tokkaya, etkinlikle öğrenciler ile ailelerine unutulmaz bir gün yaşatıldığını ve üretimin toplumun kalkınmasında merkezi bir rol oynadığını vurguladı.

Velilerin ve belediye başkanının değerlendirmesi

Öğrenci Velisi Merve İzan etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün yerli malı haftası olarak bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimizde kendi yöremizde yetiştirdiğimiz ürünleri, yiyeceklerimizi, yöremize ait giysilerimizi tanıttık. Çocuklarımıza bunları aktarıp ileriye yönlendirdik. Tüm velilerimiz birlik olarak bu güzel anıyı çocuklarımıza yaşattık. Kendi ürünlerimizi, kendi evlerimizde yaptığımız ikramlarımızla, yöresel böreklerimizle onları tattırdık. Kestane, incir ve yöremizde yetişen en önemli ürün olan çileğimizi onları tanıttık, tattırdık. Çocuklarımız da şiirleriyle, hikayeleriyle, tekerlemeleriyle katkıda bulundular. Emek verdiler. Hep birlikte bu güzel anıyı yaşadık".

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ise şu değerlendirmede bulundu: "Biliyorsunuz bu hafta Yerli Malı Haftası ve çocukların yerli malı kullanması ve yerli malının ileriki nesillere aktarılması noktasında bu tür etkinlikler yıllardan beri var. Biliyorsunuz ilçemiz polikültür tarım noktası ve bölgemizin en iyi ürün üreten bölgesi. Çayın haricinde herşeyi üretiyoruz. Hem bölgenin tarım ürünlerinin tanıtılması hem de onların sunumu noktasında bu yerli malı haftasıyla ortaya çıkarmış oluyoruz. Yabancıdan ziyade kendi yerli ürünlerimizin değerlenmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir etkinlik. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun inşallah".

Etkinlik, yerel ürünlerin ve geleneksel bilgilerin nesiller arası aktarımına dikkat çekerek, Kabaca İlkokulu'nu ve Sultanhisar'ı bölgesel kültür ve tarım değerlerini öne çıkaran bir örnek olarak gösterdi.

SULTANHİSAR’DA YERLİ MALI ŞÖLENİ