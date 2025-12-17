MSKÜ, Ula Çıtlık’ta 'Birlikte Gelişim Programı' ile Öğrencilerle Buluştu

MSKÜ Ula Çıtlık Mahallesi'nde öğrenciler ve velilerle buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Bilim İletişim Ofisi (BİO) etkinlikleri kapsamında yürüttüğü 'Birlikte Gelişim Programı'nın kapsamını kırsal mahallelerde sürdürüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Menteşe’nin Dokuzçam Mahallesi'nde başlayan programın ikinci durağı, Ula'nın Çıtlık Mahallesi oldu.

Uygulamalı sağlık taramaları

Çıtlık İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde öncelik sağlık taramalarına verildi. Diş Hekimliği Fakültesi ekipleri öğrencilerin ağız ve diş sağlığını taradı, bilgilendirici eğitimler verildi ve miniklere diş fırçası ile macun dağıtıldı.

Tıp Fakültesi ise öğrencilere genel sağlık taraması uyguladı; ayrıca psikolojik değerlendirme amacıyla "Depresyon Ölçeği" ve "Sosyal Anksiyete Bozukluğu Tarama Ölçeği" kullanıldı. Tedavi gerektiren vakalar için ileri tetkik ve hastane yönlendirmeleri yapılıp gerekli randevular oluşturuldu.

Eğitici ve sportif atölyeler

Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen faaliyetlerde eğitici oyunlar, atölye çalışmaları ve sosyal gelişimi destekleyen etkinlikler gerçekleştirildi. Su Roketi, Sanal Gerçeklik (VR Gözlük), Denge Kuşu, Yüz Boyama, Ballonla Bardak İtme, Vişne Suyu Bardak Çekme, Origami, Pickleball gibi aktivitelerle renkli görüntüler oluştu.

Ayrıca akran zorbalığı konusuna drama yöntemiyle yaklaşılarak kişisel farkındalığı artırmaya yönelik eğitimler verildi.

Velilere yönelik farkındalık semineri

Program çocuklarla sınırlı kalmayıp aileleri de kapsadı. Velilere yönelik "Mahremiyet ve Güven Semineri" düzenlenerek ailelerin çocukların gelişim sürecine etkin katılımı ve toplumsal bilinçlenme hedeflendi. Gönüllü üniversite öğrencileri, bu süreçte toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirip farklı toplumsal şartları tanıma ve çözüm üretme becerileri kazandı.

Rektör Kaçar da etkinlikte yer aldı

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç etkinlikte öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Rektör Kaçar, kurumun yaşadığı bölgenin sorunlarına çözüm üretme gayreti içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "YÖK bünyesinde Bilim İletişim Ofisleri vasıtasıyla kırsal mahallelerimizde çocukların gelişimi, eğitimi, kişisel gelişimi ve iletişim kurmadaki becerisi üzerine birtakım programlar uyguluyoruz. Üniversiteler sadece bilim kurumu, araştırma merkezi veya eğitim öğretim kurumu değil aynı zamanda yaşadığı bölgenin sorunlarına da çözme gayretinde olan bir kurum. Bu programın ilk durağı Menteşe’nin Dokuzçam Mahallesiydi. İkinci durağımız Ula Çıtlık oldu. Halkla iç içe olmayı sürdüreceğiz."

