Özulaş'tan 1000 İETT ÖHO Şoförüne Kapsamlı Trafik Güvenliği Eğitimi

Özulaş'tan 1000 şoför ve çalışana kapsamlı eğitim

İstanbul'da toplu taşıma hizmet kalitesini ve trafik güvenliğini yükseltmeyi hedefleyen kapsamlı bir eğitim programı Özulaş tarafından hayata geçirildi. İETT Özel Halk Otobüsleri bünyesinde görev yapan yaklaşık 1000 şoför ve çalışan program kapsamına alındı.

Eğitimin kapsamı

Program, Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği ve İETT Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Eğitimlerde; trafik güvenliği ve kazaların önlenmesi, defansif ve güvenli sürüş teknikleri, yolcu ile doğru iletişim, stres ve kriz yönetimi, acil durum müdahale yöntemleri ile toplu taşımacılığın toplumsal sorumluluğu gibi başlıklarda hem teorik hem uygulamalı oturumlar gerçekleştirildi.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Özulaş Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin, otobüs şoförlüğünü "kamu görevi" olarak nitelendirerek trafikte öfke kontrolü ve stres yönetiminin önemine dikkat çekti. Şahin, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün İETT Genel Müdürlüğü ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ile birlikte çalışan şoför personel arkadaşlarımızı mevzuat ve mevcut işleyişle alakalı bilgilendirme ve eğitici bir çalışma düzenledik. Burada bizim en önemli önceliğimiz insan, çünkü insanla temas eden bir sektörüz. Bunun için de eğitimin zamanı yoktur, eğitimin süresi yoktur; her zaman eğitim diyoruz. Bugünkü etkinliğimizde de hem şoförlerimizin mevcut mevzuatıyla alakalı olarak, hem trafik güvenliği, öfke ve stres yönetimi ve diğer taraftan da İETT Genel Müdürlüğü’nün mevzuatıyla alakalı olarak bir eğitim çalışması olacak. Biz her zaman şoför arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza şunu söylüyoruz: Vatandaşla hiçbir zaman trafikte hiçbir sorun ve problem yaşamalarını istemiyoruz. Çünkü bizim yapmış olduğumuz iş bir kamu görevi. Dolayısıyla bu bilinçle hareket etmelerini, mutlak kural hakimiyeti ve disipliniyle yollarına devam etmelerini özellikle istiyoruz. İstanbul 16 milyonluk bir şehir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın öfke kontrolünü ve stres yönetimini bir nebze de bizlerin kontrol etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlarla da bu anlamda ’Sözlü veya farklı bir temas sağlamadan işimizi yapma gayreti içerisinde olmalıyız’ diyerek bütün şoför arkadaşlarımıza telkinde bulunuyoruz ve eğitimin amaçlarından bir tanesi de bu."

İETT Genel Müdürlüğü Filo Yönetim Daire Başkanı Hasan Çelikdelen ise kazaların büyük oranda insan faktöründen kaynaklandığını vurguladı ve şunları ifade etti:

"Kazalarla ilgili yapılan bu çalışmanın çok değerli olduğuna inanıyorum. Zaten kurumumuz da kazaları önleme konusunda çok ciddi faaliyetler yürütüyor. Kazaların üç sebepten meydana geldiğini biliyoruz: İnsan, araç ve trafik. Bu doğrultuda istatistiklere baktığımız zaman insan faktörünün kazalarda yaklaşık yüzde 98 seviyelerinde etkili olduğunu biliyoruz. Bunun için de özellikle eğilmemiz gereken noktanın insan faktörü olduğunu düşünerek eğitimlere ağırlık veriyoruz. Özellikle şoförlerimizde ve diğer kesimi de bilgilendirerek çalışmalarımıza etkin bir şekilde devam ediyoruz. Kazalarda proaktif yaklaşımın önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor"

İnşaat Yüksek Mühendisi Cengiz Uncu, özel halk otobüsü şoförlerinin İETT şoförleri ile eşdeğer hizmet sunabilmesi açısından eğitimin önemine dikkat çekti:

"Trafik güvenliği anlamında önemli çalışmalar yaptık. Bu anlamda Özulaş’ın da trafik kazalarını önleme konusunda böyle bir çalışma yapması çok değerli. Özellikle Özel Halk Otobüsü şoförlerinin, İETT Genel Müdürlüğü şoförleri kadar eğitimli ve halk gözünde iyi hizmet verebilmesi için başkanımıza bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum"

Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Başkanı Erhan Güneş ise İstanbul'daki özel halk otobüsü sayısına dikkat çekerek eğitimin önceliğini vurguladı. Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz burada 3 bin 41 araçtan sorumluyuz. 3 bin 41 araç İstanbul’da sabahın 4’ünden gece yarılarına kadar sürekli hizmet vermektedir. Bizim üzerimize düşen en önemli sorumluluk; taşıma yaparken çevreye, insana zarar vermeyecek bir şekilde şoförlerimizin dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirerek, seyir halinde minimum kazaya karışmayacak şekilde hareket etmelerini sağlamamız. Bunun için de Özulaş öncülüğünde bir eğitim programı verilmekte ve bu eğitim programı çok önemli. İstanbul, dünyanın belli başlı metropolleriyle yarışan; New York gibi, Londra gibi şehirlerle yarışan dinamik bir şehir. Burada vatandaşımızın can ve mal güvenliği bizim için öncelikli. Can ve mal güvenliğinin sağlanması için de bu eğitimlerimiz devam edecek. Özulaş şirketimiz bunu başlattı, diğer şirketlerimiz de başlayacaklar. İETT Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde daha iyi eğitimlere vesile olacağına inanıyorum. Bizim için öncelik, İstanbul’da vatandaşın can ve mal güvenliğidir."

Hedef

Özulaş'ın başlattığı bu eğitim programı, İstanbul genelinde daha güvenli, daha bilinçli ve insan odaklı bir toplu taşıma anlayışının güçlenmesine katkı sağlamayı ve sektöre örnek bir model oluşturarak yaygınlaşmayı hedefliyor.

