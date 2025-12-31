DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,02%
ALTIN
5.962,47 0,66%
BITCOIN
3.805.752,11 -0,76%

Refahiye'de eğitime kar engeli: Okullar 31 Aralık 2025 Çarşamba 1 gün tatil

Refahiye'de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm eğitim-öğretim faaliyetleri 1 gün süreyle durduruldu; hamile ve engelli personel idari izinli.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:34
Refahiye'de eğitime kar engeli: Okullar 31 Aralık 2025 Çarşamba 1 gün tatil

Refahiye'de eğitime kar engeli: Okullar 31 Aralık 2025 Çarşamba 1 gün tatil

Karar ve kapsamı

Refahiye Kaymakamlığı, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilçede tüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Refahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, ilçede etkili olan kar yağışı ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma riski gerekçe gösterildi.

Karar çerçevesinde ilçe genelindeki tüm okullar ve eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetleri 1 gün süreyle durdurulacak.

Personel düzenlemesi

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel için de aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

REFAHİYE’DE EĞİTİME KAR ENGELİ: OKULLAR 1 GÜN TATİL

REFAHİYE’DE EĞİTİME KAR ENGELİ: OKULLAR 1 GÜN TATİL

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni: Rektör Akpolat Akademisyenlere Cübbelerini Giydirdi
2
Refahiye'de eğitime kar engeli: Okullar 31 Aralık 2025 Çarşamba 1 gün tatil
3
Şaphane MYO'da Sosyo-Ekonomik Analiz ve Politika Geliştirme Çalıştayı
4
Demirözü’nde Öğrencilere Sağlık Eğitimi: 112 ve Hijyen Ön Planda
5
Samsun’da Kar Tatili: 31 Aralık Çarşamba Bazı İlçelerde Eğitime 1 Gün Ara
6
Tavşanlı'da Çobanköy İlkokulu'na Trafik Eğitimi
7
Diyadin'de Eğitime 1 Gün Ara: Yoğun Kar ve Buzlanma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları