Refahiye'de eğitime kar engeli: Okullar 31 Aralık 2025 Çarşamba 1 gün tatil

Karar ve kapsamı

Refahiye Kaymakamlığı, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilçede tüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Refahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, ilçede etkili olan kar yağışı ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma riski gerekçe gösterildi.

Karar çerçevesinde ilçe genelindeki tüm okullar ve eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetleri 1 gün süreyle durdurulacak.

Personel düzenlemesi

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel için de aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

