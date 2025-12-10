Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: 'Öğrencilerimiz Üniversitenin Nefesi' — 143 Topluluk

Akdeniz Üniversitesi'nde topluluk başkanlarıyla buluşma

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kültür ve spor topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan isimler

Etkinliğe Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Öğr. Gör. Ramazan Uyar ile kültür ve spor toplulukları başkanları katıldı. Rektör Özkan, öğrencilerle sohbet ederek sorunların çözümü için talimat verdi.

Öğrencilere bakış: "Üniversitenin nefesi, enerjisi ve geleceği"

Rektör Özkan, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizi sadece üniversitenin bir parçası olarak değil, bu kurumun nefesi, enerjisi ve geleceği olarak görüyorum". Özkan, her öğrencinin ayrı bir hikâyesi ve hayali olduğunu belirterek, üniversitenin amacının yalnızca akademik donanım vermek değil, öğrencileri hayata güçlü bir şekilde hazırlamak olduğunu vurguladı: "Sizi hayata güçlü bir şekilde hazırlamak sorumluluğumuz".

"143 öğrenci topluluğumuz bulunuyor"

Rektör Özkan, üniversitedeki topluluk yapılarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Dünya çok hızlı değişiyor. Artık sadece derslerde başarılı olmak, yüksek notlarla mezun olmak bir gencin geleceğini tek başına belirlemeye yetmiyor. Yeni dünya düzeninde mezunları ayıran şey, sahip oldukları diploma kadar ürettikleri projeler, topluma katkıları, takım içinde iş yapabilme becerileri ve kendilerini geliştirme çabalarıdır. Bu yüzden öğrenci topluluklarını çok önemsiyoruz. Bugün üniversitemizde 112’si kültür, 31’i spor olmak üzere toplam 143 öğrenci topluluğumuz bulunuyor. Bu sayı sadece bir istatistik değildir, Akdeniz Üniversitesi’nin gençlerine ne kadar geniş bir alan açtığının güçlü bir göstergesidir".

Toplulukların rolü ve üniversitenin yaklaşımı

Toplulukların öğrencilerin kendini keşfettiği alanlar olduğunu belirten Özkan, "Topluluklar, bir fikri hayata geçirme cesaretini kazandığınız yerlerdir. Sorumluluk aldığınız, ekip olmayı öğrendiğiniz, bir arada üretmenin değerini gördüğünüz yerlerdir" şeklinde konuştu. Özkan, öğrencilerin deneyimlerinin, önerilerinin ve yeni projelerinin üniversite için kıymetli olduğunu vurguladı ve "Öğrenci odaklı üniversite" anlayışı gereği seslerine kulak verileceklerini, sorunların birlikte tanımlanıp çözüleceğini ifade etti.

Rektör Özkan toplantıyı, "Sizler bu üniversitenin, bu ülkenin gururusunuz. Akdeniz Üniversitesi olarak her zaman, her adımda yanınızdayız. İyi ki varsınız. İyi ki Akdeniz Üniversitesi’nin gençlerisiniz" sözleriyle tamamladı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

