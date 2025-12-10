DOLAR
Işık İlkokulu'nda 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği

Düzce Işık İlkokulu'nda 464 öğrencinin katıldığı 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' etkinliği; sağlık eğitimi, UMKE ve 112 tanıtımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:07
DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez Işık İlkokulunda gerçekleştirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını ve sağlık okuryazarlığının artırılmasını hedefledi.

Etkinlik ve katılım

Etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleşti; 464 öğrenci programda yer aldı. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle çocuklara sağlıkla ilgili birçok temel bilgi aktarıldı.

Ele alınan konular

Programda aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı ve doğru fırçalama teknikleri, zararlı gıdalar ve sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma ile hareketli yaşamın faydaları gibi konular uzmanlar tarafından anlatıldı.

UMKE ve 112 tanıtımı

UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri tanıtıldı; okul bahçesinde ambulans ve UMKE araçları sergilendi.

Eğlenceli ve öğretici aktiviteler

Öğrenciler, sağlık konularındaki bilgilerini pekiştirmek için eğlenceli ve öğretici aktivitelerde yer aldı. Geleneksel çocuk oyunlarıyla fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı. Etkinlik, çocukların hem bilgi kazanmalarına hem de eğlenmelerine imkan sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

