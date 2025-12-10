Hakkarili Öğrenciler Ankara Gezisinden Döndü — Vali Ali Çelik Ödülü

Hakkarili Öğrenciler Ankara Gezisinden Döndü

Vali Ali Çelik'in ödüllendirdiği öğrenciler yeni hedeflerle Hakkari'ye döndü

Hakkari Valisi Ali Çelik’in Ankara kültür gezisiyle ödüllendirdiği Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri kente döndü.

Geçtiğimiz yıl başarılı öğrencileri İstanbul, Çanakkale ve Erzurum gezileri ile ödüllendiren Vali Çelik, bu yıl da Hakkari Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerini Ankara kültür gezisiyle ödüllendirdi. Programlarını tamamlayan öğrenciler, hem yeni hatıralar hem de yeni hedeflerle Hakkari’ye döndü.

Vali Ali Çelik, "Gençlerimizin moralini yükseltmek, onlara yeni ufuklar kazandırmak önceliğimiz" diyerek, şehir dışına hiç çıkmamış öğrencilerin ufuklarını genişletmeyi çok önemsediğini belirtti. Vali Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Gelecek planları yapan gençlerimize yol gösterecek bu geziler, bizleri mutlu ediyor. 22 öğrencimizi, yönetici, öğretmen ve personel eşliğinde Ankara’ya göndererek orada misafir edilmelerini sağladık. Çocuklarımız çok güzel hatıralarla döndüler. Bu hatıraların, hayatlarında özel bir yer tutacağına inanıyorum. Öğrencilerimizi sahiplendikleri için Ankara Valiliğine ve İl Millî Eğitim Müdürlüğüne şükranlarımı sunuyorum."

İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise "Himayelerinden her zaman güç aldığımız, öğrencilerimize sık sık bu imkânları sağlayan Valimiz Ali Çelik’e, Hakkari eğitim ailesi adına şükranlarını sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Geziye katılan öğrencilerden Tuğba Çiftçi de etkinliğin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "İnsan, büyük bir şehri gezince, yeni ve ulaşılabilir hayaller kuruyor. Millet Kütüphanesi’ni, Anıtkabir’i, müzeleri, parkları ve Ankara’nın pek çok tarihi mekânını gezdik. Tacettin Dergâhında Mehmet Akif Ersoy’u anmak bizler için çok kıymetliydi. Çok iyi ağırlandık ve bu gezi bize değer verildiğini hissettirdi. Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze ve bizi sahiplenen büyüklerimize minnettarız" dedi.

