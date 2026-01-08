Silifke'de Lise Müdürleri Toplantısı: Üniversite Sınavı Hazırlıkları

Silifke'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu başkanlığında lise müdürleriyle yapılan toplantıda eğitim faaliyetleri, koordinasyon ve üniversite sınavı hazırlıkları ele alındı.

Silifke'de Lise Müdürleri Değerlendirme Toplantısı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu başkanlığında, Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi'nde Silifke'de görev yapan lise müdürleriyle bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gündem ve Tartışılan Konular

Toplantıda ilçedeki liselerde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, kurumlar arası koordinasyon, mevcut durum değerlendirmesi ve planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Özellikle üniversite sınavı sürecine yönelik hazırlık çalışmaları, sınav döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar detaylı olarak ele alındı.

Görüş Alışverişi ve Sonuç

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantıda, okul yöneticilerinden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak, başta üniversite sınavı süreci olmak üzere önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

