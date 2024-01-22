Takdirini teşekkürünü kapan başvuruya koşsun! Öğrencilere karne hediyesi para yardımı!

Başarı Teşvik Programı içerisinde daha önce okullarında başarılı olan öğrencilere karne hediyesi verilirken bu senenin ilk dönemi geride kalırken karne hediyesi yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği verildiği açıklandı.



BAŞARILI ÖĞRENCİLERE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardım alma hakkı olan ailelere devlet okulunda okuyan öğrencilere ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yüksek öğretim öğrencilerine net asgari ücret kadar destek ödemesi yapılmaktadır. Bununla beraber 4 yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilere aylık 100 TL destek ödemesi yapılacağı açıklandı.





Başarı Teşvik Programı içerisinde devlet okullarında okuyanlar ve derecede bulunanala asgari ücretin yüzde 60'ı kadar para yardımı alırken asgari ücretin 2024 senesinde 17 bin 2 TL olmasıyla beraber yardım tutarı 10.200 TL olarak açıklandı.

