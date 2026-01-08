Trabzon’da Okullarda Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Seferberliği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Kireçhane İlkokulu'nda akran zorbalığı farkındalık eğitimlerine devam ediyor; 2025'te bin 518 öğrenciye eğitim verilmişti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:05
Ortahisar Kireçhane İlkokulu’nda 2026 programı başladı

Trabzon’da çocukların güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında gelişimini desteklemek amacıyla akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimleri kararlılıkla sürdürülüyor.

Geçtiğimiz yıl bin 518 öğrenciye akran zorbalığına yönelik bilinçlendirme eğitimi veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bu yılki eğitim programlarına Ortahisar Kireçhane İlkokulu’nda başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içerisinde bin 518 öğrenciye akran zorbalığına yönelik bilinçlendirme eğitimi verilmişti. Eğitim programları, 2026 yılının başlangıcıyla birlikte Ortahisar Kireçhane İlkokulu’nda devam edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar kapsamında öğrencilere akran zorbalığının ne olduğu, zorbalık türleri, bu tür durumlarla karşılaşıldığında sergilenmesi gereken doğru davranış biçimleri ile empati ve sağlıklı iletişim becerileri konusunda kapsamlı bilgilendirmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, önleyici ve koruyucu nitelik taşıyan bu eğitimlerle çocukların sosyal farkındalıklarının artırılmasının, kendilerini güvende hissedecekleri bir okul ortamı oluşturarak eğitim ikliminin güçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Eğitim programlarının sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtılarak, edinilen bilgilerin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

İletişim ve farkındalık odaklı bu eğitimler, okul içinde güvenli bir öğrenme ortamı sağlama hedefine hizmet ediyor ve gelecek dönemde de genişletilerek uygulanması planlanıyor.

