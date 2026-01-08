Tuba Sinan: Meslek Liseleri Nitelikli İş Gücünde Kilit Rol Oynuyor

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, mesleki eğitimin ülkenin kalkınmasındaki kritik yerine dikkat çekti.

Ziyaret ve değerlendirme

Sinan, ilçedeki Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette öğretmenlerle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda mesleki eğitimin önemi vurgulandı.

"Meslek liseleri, nitelikli iş gücünün yetişmesinde kilit rol oynamaktadır. Öğrencilerimizin hem akademik hem de uygulamalı becerilerle donatılması, geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretin öğretmenlerin motivasyonunu artırdığı gözlemlenirken, mesleki eğitimin daha da güçlendirilmesine yönelik iş birliği ve gelişim fırsatları ele alındı.

