Tunceli Okuyor: Okullarda İlk Dersin 20 Dakikası Kitap Saati Başlıyor

Tunceli Okuyor: Okullarda İlk Dersin 20 Dakikası Kitap Saati Başladı

E Vizyon 62 ile eğitimde okuma kültürü güçlendiriliyor

E Vizyon 62 Tunceli Eğitim Vizyonu Programı kapsamında hayata geçirilen "Tunceli Okuyor" projesi, Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile birlikte düzenlenen lansmanla başladı. Proje ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda ilk dersin ilk 20 dakikası kitap okuma saati olarak uygulanacak.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen E Vizyon 62 çalıştayında, eğitimde gelişim ve işbirliğini artırmak amacıyla katılımcılar sekiz konu başlığı altında görüş alışverişinde bulundu ve kent genelinde tüm okullarda uygulanmak üzere 62 karar alındı. Bu kararlar arasında yer alan 'Tunceli Okuyor' uygulaması eğitim-öğretim takvimine dahil edildi.

Projenin startı, Sarı Saltuk İlkokulu'nda düzenlenen lansmanda verildi. Lansmana Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse katıldı. Vali Aygöl ve Müdür Karaköse, lansman sırasında öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Vali Aygöl ayrıca, çalıştay kararları doğrultusunda açılan akıl ve zeka oyunları sınıfını ziyaret ederek öğrencilerle oyunlar oynadı. Etkinlikte 3’üncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterisini de ilgiyle izleyen Vali, okul personeli ve öğretmenlerle sohbet ederek projenin okullardaki uygulama sürecine ilişkin bilgiler aldı.

