Van'da kar yağışı nedeniyle okullar 20 Mart Çarşamba günü tatil edildi

Van'ın Çatak ve Saray ilçelerinde 20 Mart Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çatak ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi ve öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atmamak için bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20.03.2024 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları, engelli ve hamile çalışanlar hariç, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."