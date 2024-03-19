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Van'da kar yağışı nedeniyle okullar 20 Mart Çarşamba günü tatil edildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van'ın Çatak ve Saray ilçelerinde 20 Mart Çarşamba günü okullarda bir gün eğitime ara verileceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 23:37
Van'da kar yağışı nedeniyle okullar 20 Mart Çarşamba günü tatil edildi

Van'ın Çatak ve Saray ilçelerinde 20 Mart Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çatak ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi ve öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atmamak için bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20.03.2024 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları, engelli ve hamile çalışanlar hariç, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

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