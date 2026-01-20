Yaşar Üniversitesi'nin "Görünmez Katmanlar" Sergisi: Genç İletişimcilerin Çok Katmanlı Çalışması

Yaşar Üniversitesi'nin "Görünmez Katmanlar" sergisi sanatseverlerden tam not aldı

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 2025 güz dönemi süresince etkileşim tasarımı, dijital illüstrasyon ve fotoğrafçılık dersi kapsamında ürettikleri çalışmaları Konak Modern Sanat Merkezi’nde sergiledi. İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen ve üç sergiyi tek başlık altında toplayan "Görünmez Katmanlar" sergisi, farklı disiplinlerin buluştuğu çok katmanlı bir sunum olarak öne çıktı.

Açılış ve katılımcılar

Açılışa Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, akademisyenler, öğrencilerin aileleri ve sanatseverler katıldı.

Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu sergiye ilişkin olarak şunları söyledi: "Üniversite denilince akla ilk olarak eğitim ve yenilikçilik gelir. Ancak üniversitelerin bununla birlikte çok önemli bir görevi daha var o da topluma hizmet. Sanata ve kültüre verilen destek topluma karşı yapılacak en anlamlı hizmetlerden biridir"

Serginin teması ve önemi

Prof. Dr. Sevda Alankuş serginin toplumun farklı katmanlarının emeğiyle şekillendiğini vurguladı: "Üç farklı dersin hocalarının, öğrencilerinin ortak çalışması, üniversitemizin ve Konak Belediyesi’nin desteğiyle çok başarılı bir sergi ortaya çıktı. Biz iletişimcilerin görevi aslında yaşamın içindeki bu katmanları ortaya çıkarmak. Farklı bir bakış açısı ortaya koymak. Öğrencilerimiz bunu çok güzel başardı"

Ortak emek ve destekçiler

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Aytemiz de çalışmanın kolektif doğasına dikkat çekti: "Görünmez Katmanlar, fakültemizde yürütülen üç farklı ders kapsamında geliştirilen çalışmaları bir araya getiren çok bileşenli bir öğrenci sergisi. Sergi, fakültemiz öğretim kadrosu ve öğrencilerinin kolektif emeğiyle, Konak Belediyesi, Konak Modern Sanat Merkezi, İzmir Art ve Studio No25’in değerli destekleriyle hayata geçti."

"Görünmez Katmanlar" sergisi, genç iletişimcilerin çok katmanlı anlatım dili ve disiplinler arası yaklaşımlarını izleyiciyle buluşturarak bölge kültür hayatına katkı sunuyor.

