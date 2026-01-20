Yaşar Üniversitesi'nin "Görünmez Katmanlar" Sergisi: Genç İletişimcilerin Çok Katmanlı Çalışması

Yaşar Üniversitesi iletişim öğrencileri 2025 güz döneminde ürettikleri işleri "Görünmez Katmanlar" sergisinde Konak Modern Sanat Merkezi'nde sundu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:18
Yaşar Üniversitesi'nin "Görünmez Katmanlar" Sergisi: Genç İletişimcilerin Çok Katmanlı Çalışması

Yaşar Üniversitesi'nin "Görünmez Katmanlar" sergisi sanatseverlerden tam not aldı

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 2025 güz dönemi süresince etkileşim tasarımı, dijital illüstrasyon ve fotoğrafçılık dersi kapsamında ürettikleri çalışmaları Konak Modern Sanat Merkezi’nde sergiledi. İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen ve üç sergiyi tek başlık altında toplayan "Görünmez Katmanlar" sergisi, farklı disiplinlerin buluştuğu çok katmanlı bir sunum olarak öne çıktı.

Açılış ve katılımcılar

Açılışa Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, akademisyenler, öğrencilerin aileleri ve sanatseverler katıldı.

Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu sergiye ilişkin olarak şunları söyledi: "Üniversite denilince akla ilk olarak eğitim ve yenilikçilik gelir. Ancak üniversitelerin bununla birlikte çok önemli bir görevi daha var o da topluma hizmet. Sanata ve kültüre verilen destek topluma karşı yapılacak en anlamlı hizmetlerden biridir"

Serginin teması ve önemi

Prof. Dr. Sevda Alankuş serginin toplumun farklı katmanlarının emeğiyle şekillendiğini vurguladı: "Üç farklı dersin hocalarının, öğrencilerinin ortak çalışması, üniversitemizin ve Konak Belediyesi’nin desteğiyle çok başarılı bir sergi ortaya çıktı. Biz iletişimcilerin görevi aslında yaşamın içindeki bu katmanları ortaya çıkarmak. Farklı bir bakış açısı ortaya koymak. Öğrencilerimiz bunu çok güzel başardı"

Ortak emek ve destekçiler

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Aytemiz de çalışmanın kolektif doğasına dikkat çekti: "Görünmez Katmanlar, fakültemizde yürütülen üç farklı ders kapsamında geliştirilen çalışmaları bir araya getiren çok bileşenli bir öğrenci sergisi. Sergi, fakültemiz öğretim kadrosu ve öğrencilerinin kolektif emeğiyle, Konak Belediyesi, Konak Modern Sanat Merkezi, İzmir Art ve Studio No25’in değerli destekleriyle hayata geçti."

"Görünmez Katmanlar" sergisi, genç iletişimcilerin çok katmanlı anlatım dili ve disiplinler arası yaklaşımlarını izleyiciyle buluşturarak bölge kültür hayatına katkı sunuyor.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, 2025 GÜZ DÖNEMİ SÜRESİNCE ETKİLEŞİM TASARIMI...

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, 2025 GÜZ DÖNEMİ SÜRESİNCE ETKİLEŞİM TASARIMI, DİJİTAL İLLÜSTRASYON VE FOTOĞRAFÇILIK DERSİ KAPSAMINDA ÜRETTİKLERİ ÇALIŞMALARI KONAK MODERN SANAT MERKEZİ’NDE SERGİLEDİ.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, 2025 GÜZ DÖNEMİ SÜRESİNCE ETKİLEŞİM TASARIMI...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Havuz Suyu Operatörü Kursu: Olimpik Havuzda Uygulamalı Eğitim
2
Kütahya'da Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitimi Tamamlandı
3
Düzce'de Çocuk Üniversitesi'nden Ücretsiz Ara Tatil Atölyeleri
4
Kütahya Belediyesi Personeline Acil Durum Eğitimi
5
Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde Sömestr Atölyeleri Başladı
6
Yaşar Üniversitesi'nin "Görünmez Katmanlar" Sergisi: Genç İletişimcilerin Çok Katmanlı Çalışması
7
Van'da Yeni Atanan Öğretmenler Güllerle Karşılandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları