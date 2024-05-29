Yeni müfredat için 700 binin üzerinde öğretmene eğitim verilecek

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adıyla hazırlanan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında, kademeli olarak uygulanmaya başlanacak. Yeni müfredatın, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul öncesinde 1. sınıflarda, ortaokul 5. sınıflarda ve lise 9. sınıflarda uygulamaya geçirilmesi bekleniyor. Uygulama öncesinde ise öğretmenlere, yeni müfredatla ilgili eğitim verilecek.

Yeni müfredatın okullarda uygulamaya geçmesi için MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı. Öğretmenlere verilecek olan ilk eğitimler, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursu" ile başlatıldı.

Yeni müfredatla ilgili olan bu eğitim için 61 farklı kurs programının planlanmış olduğu belirtildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yaklaşık 720 bin öğretmene alanlarına yönelik olarak eğitim verecek. Mahallinde verilecek kursların 2 Eylül itibarı ile başlaması ve mesleki çalışma döneminde devam etmesi planlanıyor.