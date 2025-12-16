Yerli Malı Haftası Yozgat'ta: Akdeniz'den İç Anadolu'ya Sofra ve Gönül Köprüsü

Borsa İstanbul Şükran Ana İlkokulu'nda 7 bölge tanıtıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Şükran Ana İlkokulunda Yerli Malı Haftası, ülkenin yedi coğrafi bölgesinin kendine özgü özellikleri tanıtılarak kutlandı.

Programda çocuklar, her bölgenin yöresel kıyafetlerini giydi, bölgelere ait meşhur yiyecekleri tanıttı ve kültürel zenginlikleri sahneledi. Etkinlik, hem sofra hem de gönül köprüsü kurmayı amaçladı.

Sınıf Öğretmeni Pembe Öztürk, Akdeniz Bölgesi ile ilgili çalışmaları için üreticilerden destek istedi. Mesaj ve elektronik posta yoluyla ulaştığı üreticilerden, tereddütle attığı mesajlara aldığı yanıtların çok olumlu olduğunu anlattı.

"İnsanların ‘Ben öğretmenim’ dediğinde bana olan ilgileri beni çok duygulandırdı. Hepsi sorgulamadan bana güvenerek ellerinde avuçlarında neler varsa gönderdiler. Okulumuza her gün 4-5 koli kargo geldi ve hiçbir ücret talep etmediler. ‘Çocuklar okusun, çocuklar tadına baksın, eğitim için gerekli desteği vermeye hazırız’ dediler. Bu beni çok duygulandırdı. Arkadaşlarımızla gözlerimizin yaşardığı oldu. Demek ki Milli Mücadele ruhu hala devam ediyor. Allah korusun, Allah devletimize zeval vermesin, bugün başımıza bir şey gelirse yıllar önce göstermiş olduğumuz birliği beraberliği tekrar göstereceğimize inanıyorum. Herkese tekrar teşekkür ediyorum"

Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, programda yaptığı konuşmada, "Yerli Malı Haftası programına katıldık. 7 coğrafi bölgemizi çocuklarımız tanıtmaktadır. Karadeniz Bölgesinden Ege Bölgesine, İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya kadar bütün bölgelerimizi tek tek geziyoruz. Bütün lezzetleri çocuklar tarafından bize tanıtılıyor. Hepsine emekleri için tek tek teşekkür ediyoruz. Boğazlıyan’dan bütün Türkiye’ye selamlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte öğrencilerin sunduğu gösteriler yoğun ilgi gördü ve Yerli Malı Haftası, bölgesel dayanışma ile örnek bir eğitim etkinliği olarak kayda geçti.

