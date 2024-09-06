YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar için 2024 YKS ek tercih dönemi başlıyor. 6 Eylül itibarıyla adaylar, ÖSYM tarafından açılan ek yerleştirme kontenjanları için tercih yapma hakkı elde ediyor. YKS ek yerleştirme işlemleri, üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor. Bu süreçte adayların dikkat etmesi gereken önemli bilgiler ve ek tercih işlemlerine dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

YKS EK TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI

2024 YKS ek yerleştirme süreci, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için önemli bir ikinci şans sunuyor. ÖSYM'nin yayımladığı ek yerleştirme kılavuzuna göre, ek yerleştirme süresi 6 Eylül 2024 saat 14.30’da başlayacak ve 11 Eylül 2024 saat 23.59’da sona erecek. Adayların bu tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek yerleştirme işlemleri sırasında adayların ödemesi gereken ek yerleştirme ücreti bu yıl 80 TL olarak belirlenmiştir. Ücret, 12 Eylül 2024 saat 23.59’a kadar yatırılmalıdır. Adayların bu süreyi kaçırmamaları, tercih işlemlerinin geçerli sayılabilmesi için ödemeyi zamanında yapmaları önem arz etmektedir.

EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2024 YKS ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacaktır. Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesine girerek, kimlik bilgileri ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak ek tercih işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ek yerleştirme tercihlerini yapmadan önce adayların, ÖSYM’nin yayımladığı 2024 YKS Ek Tercih Kılavuzu’nu dikkatlice incelemeleri tavsiye edilir. Ek yerleştirme kılavuzunda, adayların tercih yapabilecekleri kontenjanlar ve tercih sırasında dikkat edilmesi gereken tüm bilgiler yer almaktadır.

EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI NASIL OLUŞTURULDU?

2024 YKS ek yerleştirme kontenjanları, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlar ve kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boşalan kontenjanlardan oluşmaktadır. ÖSYM’nin açıkladığı ek kontenjanlar, üniversitelerin farklı bölümlerinde hala boş kalan yerler için adaylara yeni bir fırsat sunmaktadır.

KİMLER EK YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPABİLİR?

2024 YKS ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2024-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, ek yerleştirme tercihi yapacak adayların merkezi yerleştirme sürecinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olmaları gerekmektedir.

Adaylar, 2024 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzunda belirtilen kontenjanlar içerisinden en fazla 24 tercih yapma hakkına sahiptirler. Her aday, kendi puan türüne uygun olan programlar arasından seçim yaparak tercih işlemlerini tamamlayabilir.

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YKS ek yerleştirme sürecinde adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Adaylar tercih yaparken, 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu incelemeli ve tercihlerini bu kurallar doğrultusunda yapmalıdır.

Tercih Hakları: Adaylar, en fazla 24 tercih yapabilirler. Bu nedenle tercih listesi hazırlanırken dikkatli olunmalı ve adayın puanına uygun bölümler tercih edilmelidir.

Adaylar, en fazla 24 tercih yapabilirler. Bu nedenle tercih listesi hazırlanırken dikkatli olunmalı ve adayın puanına uygun bölümler tercih edilmelidir. Kılavuz İncelemesi: Ek yerleştirme sürecinde yer alan kontenjanlar, bedensel engelli adaylar, meslek liselerinden mezun olan adaylar ve diğer özel durumlar için belirli kurallar içeriyor olabilir. Adayların bu durumlara dikkat ederek tercih yapmaları önemlidir.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS ek yerleştirme tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından kısa süre içerisinde açıklanacaktır. Ek yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM’nin takvimine göre belirlenecek olup, adaylar sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden öğrenebileceklerdir.

Sonuçların açıklanmasının ardından yerleşen adayların üniversite kayıt işlemlerini zamanında yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM’nin açıkladığı kayıt tarihlerini dikkatle takip etmek önemlidir.