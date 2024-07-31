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YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

İşler Kitabevleri, LGS ve YKS’de üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik eğitim bursu başvurularını başlattı. Başvurular 16 Temmuz - 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Başarıya dayalı olarak sağlanan bu burs, üniversite hayatında maddi destek sağlayarak öğrencilere fırsat eşitliği sunmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:15
YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

İşler Kitabevleri Eğitim Bursu, özellikle LGS ve YKS sınavlarında üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik olarak tasarlandı. Bu burs programı, YKS sınavında derece yaparak sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil yerleştirme puan türlerinde ilk 1000’e giren öğrencilere verilecek. 

Burs, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere, eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla 4 ay boyunca (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) aylık 2000₺ olarak sağlanacak. Bu sayede başarılı öğrencilerin, üniversite yaşamlarında maddi kaygı yaşamadan eğitimlerine odaklanmaları amaçlanıyor.

Başvuru süreci 16 Temmuz 2024 tarihinde başladı ve 25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, başvurularını İşler Kitabevleri’nin resmi web sitesi üzerinden form doldurarak yapabilecekler.

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