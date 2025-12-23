YÖK 2025 Raporu'nda Erciyes Üniversitesi Üst Sıralarda

Rapor yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025' yayımlandı. Raporda 67 farklı gösterge doğrultusunda Türkiye'deki 201 üniversite analiz edildi.

Değerlendirme ölçütleri

Rapor, Eğitim ve Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Sürdürülebilirlik ve Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk başlıklarına ek olarak Erişilebilirlik, Kapsayıcılık ve Bilim İletişimi gibi kriterleri de kapsıyor.

Erciyes Üniversitesi'nin başarıları

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), raporda 2 göstergede 1. sırada, 13 göstergede ilk 5'te, 18 göstergede ilk 10'da ve 32 göstergede ilk 20'de yer alarak önemli bir başarı elde etti.

