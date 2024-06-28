1 ay içinde başvuru şartı var! 4A 4B emeklisine 6.000 TL ödeme sözü geldi

Tek şartı taşıyan emekliye 6 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEK ŞARTA 6 BİN TL ÖDEME

Milyonlarca emekli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankaların ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. En çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre emekli müşterilere 6 bin TL ödeme yapılacak.





Bankanın ödeme kampanyası için başvurular en yakın banka şubelerine gerekli belgelerle giderek ya da online kanallar aracılığıyla 7/24 kolaylıkla yapılabilecek. Başvurular aynı gün içinde değerlendirilecek ve başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini anında hesaplarından çekebilecek. Banka müşterilerine bütçelerine göre 12-36 ay aralığında vade seçenekleri de sunacak. Emeklilere özel düzenlenen kredi ödemeleriyle ilgili detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.