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1 ay içinde başvuru şartı var! 4A 4B emeklisine 6.000 TL ödeme sözü geldi

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! 6 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 16:08
1 ay içinde başvuru şartı var! 4A 4B emeklisine 6.000 TL ödeme sözü geldi

Tek şartı taşıyan emekliye 6 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEK ŞARTA 6 BİN TL ÖDEME

Milyonlarca emekli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankaların ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. En çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre emekli müşterilere 6 bin TL ödeme yapılacak. 

emekliye 6 bin tl ödeme

Bankanın ödeme kampanyası için başvurular en yakın banka şubelerine gerekli belgelerle giderek ya da online kanallar aracılığıyla 7/24 kolaylıkla yapılabilecek. Başvurular aynı gün içinde değerlendirilecek ve başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini anında hesaplarından çekebilecek. Banka müşterilerine bütçelerine göre 12-36 ay aralığında vade seçenekleri de sunacak. Emeklilere özel düzenlenen kredi ödemeleriyle ilgili detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. 

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