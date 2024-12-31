Gümrük Vergisiz İthalat Kontenjanları Belirlendi

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı için yeni tarife kontenjanları belirlendi. Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin üçüncü mükerrer sayısında yayımlandı. Bu kararlarla birlikte, kimyasallar, elektrik transformatörleri, akümülatörler, iyon piller, baskı devre kartları ve ses mekanizması gibi birçok sanayi ürünü için 15 Şubat 2026'ya kadar geçerli sıfır gümrükle tarife kontenjanları açılmıştır.

Ayrıca, dokuma ürünlerinin sıfır gümrükle ithalatı için 31 Aralık 2025’e kadar tarife kontenjanı belirlenmiştir. Bu kapsamda, yalnızca imperteks kumaşları girdi olarak kullanan sanayicilere 10 milyon metrekarelik tarife kontenjanı uygulanacaktır.

Bunlara ek olarak, kararlar çerçevesinde yapılacak ithalatlar için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ithal lisansı düzenlenecektir. Ticaret Bakanlığı'nın, söz konusu kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlediği İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin tebliğler de Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararlar ve tebliğler, yarın yürürlüğe girecek.