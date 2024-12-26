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Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali: Ekonomiye 30 Milyar Lira Katkı

Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2009'dan bu yana elektrik üretimiyle ekonomiye 30 milyar lira katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:37
Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali: Ekonomiye 30 Milyar Lira Katkı

Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Ekonominin Can Damarı

Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2009'dan bu yana 11 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek, milli ekonomiye yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlamayı başardı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bu önemli projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Projenin Tarihi ve Kapasitesi

2009 yılının 27 Aralık tarihinde hizmete giren baraj, Türkiye'nin en yüksek 3. barajı konumundadır. Yüksekliği 218 metre olan Ermenek Barajı'nın, hidroelektrik enerji üretim kapasitesi 309 megavat olarak belirlenmiştir.

Barajın rezervuarında, yaklaşık 4,5 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğu ifade edilirken, maksimum su kotunda 61,5 kilometrekarelik bir göl alanı oluşturduğu bilgisi verildi.

Ekonomik ve Ekolojik Katkılar

Ermenek Barajı'nın temiz elektrik enerjisi üreterek karbon salınımını azalttığına dikkat çekildi. Ayrıca, akış aşağısında bulunan Gezende Barajı'nın enerji üretimini de olumlu yönde etkilediği bildirildi. Baraj, bölgeye yeni turizm aktiviteleri, balıkçılık ve göl taşımacılığı gibi iş alanları kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda Ermenek ile Kazancı Beldesi arasında bir köprü görevi görmekte.

Mühendislik Harikası Özelikler

Ermenek Barajı, Türkiye'nin en karmaşık baraj projelerinden biri olup, dar ve derin bir vadide inşa edilmiştir. Kablo vinç sistemi ile sağlanan ulaşım imkanları, barajın teknik gereksinimlerini karşılamak için özenlere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Ayrıca, dolusavak sistemi ile barajın depolama kapasitesinin üzerinde gelen akımları kontrol altına aldığı, bu sayede çevre ve yerel ekosistem için önemli bir denge sağladığı vurgulandı.

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