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1 sene geri ödeme yok! Kredinizi çekin keyfinize bakın

Kredi ihtiyacınız varsa dikkat! On iki ay geri ödemesiz 300.000 lira kredi veriliyor! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:38
1 sene geri ödeme yok! Kredinizi çekin keyfinize bakın

Mayıs ayında Halkbank'ın girişimci kredi paketlerinin detaylarına ilişkin araştırmalar sürüyor. Kredinin tüm detaylarına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

300.000 TL GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi mayıs ayında da bankaların yeni müşterilere sunduğu %0 faizli kredi ve nakit avans seçenekleri kamuoyunun ilgisini çekecek, bu kredi ve nakit avans seçeneklerine ek olarak Halkbank, hükümetin ticari kredi paketini de tanıtacak. kamuoyunun da ilgisini çekiyor. Girişimciler de yakından takip edilecek ve ilgi çekici bir konu. Bu kapsamda iş kurmak ve işini büyütmek isteyenler, Halkbank'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme metninde de açıkladığı girişimcilere yönelik finansman paketlerinin ayrıntılarını merak ediyor. Halkbank'ın açıklamasına göre, mesleki kurumlardan eğitim sertifikası/belgeleri bulunan, ilgili sektörde tecrübesi bulunan, kendi işini açmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan girişimciler Usta Girişimci Kredisinden faydalanabiliyor. Kredi vadeleri ise 12 aya kadar ödemesiz dönem dahil toplam 60 ay ve maksimum 300.000 TL tutarındadır. Şartlar ise aşağıdaki gibidir:

En az ilkokul mezuniyet belgesi,

Gerekli bilgiye sahip olduğunuzu gösteren mesleki yeterlilik belgesi, ihtisaslaşmış oda veya kuruluştan alınmış yüksek lisans belgesi veya özel/kamu kurumundan (İŞKUR, KOSGEB, halk eğitim merkezi, belediye vb.) alınmış yüksek lisans derecesi. Mesleki eğitim sertifikaları,

300.000 TL Girişimci Kredisi

Kurmak istediğiniz iş alanıyla ilgili beceriler,

Ticari sektörde en az üç sene çalıştığınızı gösteren belgelere sahip olmak,

45 yaş altı girişimciler bundan faydalanabilmektedir.

Usta girişimci kredisi çerçevesinde 12 anapara geri ödemesiz 300.000 TL'ye kadar kredi alınabilirken, Halkbank teknogirişimci destek kredisi, cesur girişimci kredisi, genç girişimci kredisi, halk girişimci kredisi, esnaf girişimci kredileri de sunuyor. Detaylara ulaşmak ve bu kredi paketlerine başvurmak isteyenler Halkbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

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