Bursa'da Gölbaşı Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Bursa'nın Gölbaşı göleti, tabanındaki 14 metreye varan rüsubat ve bu yılki kuraklık nedeniyle su tutma kapasitesini kaybediyor; çiftçiler endişeli.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:23
Bursa'da Gölbaşı Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Gölbaşı Göleti Kritik Seviyede: Bursa Ovası Tehlikede

Gölbaşı göleti, Bursa'nın şeftali, armut, siyah incir ve kiraz gibi önemli tarım ürünlerinin sulanmasında merkezi bir rol oynuyor. Ancak aralık ayına gelinmesine rağmen göletteki su seviyesinin kritik biçimde düşmesi, çiftçiler ve sektör temsilcilerinde büyük tedirginlik yaratıyor.

Tarihçe ve önemi

Kestel ilçesindeki Gölbaşı göleti, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1933'te inşasına başlandı ve 1938'de hizmete alındı. O günden bu yana Bursa Ovası'nın verimli topraklarının sulanmasında kritik bir görev üstlendi; Kestel ve Gürsu ilçelerindeki tarlalar göletten gelen suyla sulandı.

Kuraklık ve taban dolması tehlikesi

Bu yıl yaşanan kuraklık ve gölet tabanındaki yıllara yayılan rüsubat sorunu birleşince durum tehlikeli boyutlara ulaştı. Göletin su toplama kapaseti büyük oranda azaldı ve gölet adeta tepsi görünümüne dönüştü. DSİ’den emekli zeytin üreticisi Orhan Çağlayan, göl tabanında yukarıdan gelen sellerin taşıdığı maddeler nedeniyle 14 metre'ye yakın dolgu biriktiğini belirtiyor.

Çiftçiler uyarıyor: Acil müdahale gerekli

Orhan Çağlayan sorunun ve çözüm beklentilerini şöyle özetliyor: "Su toplama kapasitesi çok düştüğü için çiftçiler mağduriyet yaşıyor. Bu yıl şiddetli bir kuraklık da söz konusu. Gölün bir an önce yükseltilmesi gerekiyor. DSİ'nin 2014 yılında bitirmesi gerekiyordu planlama diye diye bugüne gelindi. Bir an öce yapılması gerekiyor."

Çağlayan, göletin tam anlamıyla tekrar faaliyete geçirilmesi halinde daha fazla su depolanabileceğini ve bölge tarımının rahat nefes alacağını vurguladı. Mevcut kış döneminde yeterli yağışın düşmediğini belirten Çağlayan, konuyu şu sözlerle özetledi: "Henüz daha toprak doymadı, çamurdan bahçelere giremememiz lazım ama öyle değil. Toprak aç suya ve gelen yağış ancak kendisine yetiyor. Toprak doyacak sonra baraja akacak ancak gölet yerinde kalırsa."

Uzmanlar ve üreticiler, Gölbaşı göletindeki su kaybının devam etmesi halinde Bursa Ovası'ndaki tarımsal üretimin ciddi şekilde etkilenebileceği uyarısını yapıyor. Bölge için acil müdahale ve uzun vadeli taban temizliği çözümleri talep ediliyor.

