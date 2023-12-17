10 bin TL'si olana sıfır Citroen! Fırsat treni kaçıyor

Citroen markası büyük kampanyasını başlattı! Bu fırsat kaçmaz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CITROEN ARAÇ KAMPANYASI

Son dönemlerde araç fiyatları günden güne artarken markaların kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. Citroen Ami model 2 kişilik, elektrikli bir araç olarak dikkat çekiyor. Şehir içi kullanımda sık sık tercih edilen araç 75 kilometre menzile sahip ve 390 bin TL fiyatla satışa çıkıyor.





Marka tarafından başlatılan kampanyada 15 ay vadeli faizsiz 150 bin TL kredi kampanyası devam ediyor. Aylık 10 bin TL taksitle Ami modele sahip olabilirsiniz. Kampanya 31 Aralık tarihinde sona erecek. Kampanyadan faydalanmak için 18 yaşının tamamlanmış olması ve kredi notunun 1200 ve üstünde olması gerekiyor. Kampanya yalnızca Citroen bayilerinde geçerli olacak.