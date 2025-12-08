Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Ordu Programı Tamamlandı

Kadın girişimcilerin bilgi birikimi, yönetim becerileri ve kapasitesini artırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Ordu programı, kadın girişimcilerin yoğun katılımıyla başarıyla son buldu.

Program detayları ve iş birlikleri

2012 yılında Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle başlayan akademinin Ordu dönemi, 22 Ekim-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Program, TOBB Ordu İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle yürütüldü ve sona erdiği etkinlik Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı.

Deneyimli akademisyenler ve alanında uzman profesyoneller tarafından hem fiziksel hem de çevrim içi olarak verilen eğitimlerde katılımcılar; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayan konularda kapsamlı bilgiler edindi. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler sertifikalarına kavuştu.

Kapanışta vurgulananlar

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, kapanış etkinliğinde şunları söyledi: "Kadın girişimcilere yapılan her bir yatırımın kadın emeğine, kadın liderliğine ve ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu çok iyi biliyoruz. Banka olarak kadın girişimcilerin yanında olmaktan, birlikte üretmekten ve birlikte büyümekten gurur duyuyoruz. Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’ni BÜYEM iş birliğiyle 2012 yılında hayata geçirdik ve o günden bu yana 52 eğitimle 6 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık. Her bir eğitimde görüyoruz ki, kadınların iş hayatına kattığı vizyon, üreticilik ve liderlik sadece kendi işletmelerini değil, içinde bulundukları ekosistemi de dönüştürüyor. Ordu’da gerçekleştirdiğimiz bu program da aynı heyecanı ve etkiyi taşıdı."

Bir sonraki durak: Adana

Açıklamada, Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’nin bankanın 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçası olduğu belirtildi. Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmanın yanı sıra eğitim ve network imkânlarını genişleterek iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Ordu programı, yüksek motivasyon ve güçlü iş birlikleriyle tamamlanarak katılımcıların iş hayatındaki yolculuklarına önemli katkılar sundu. Bir sonraki program 18 Aralık 2025-19 Ocak 2026 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİBEL KAYA