Rusya Ekonomisi Soğuma Belirtileri Gösteriyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkesindeki ekonomik durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Reşetnikov, yaptığı konuşmada, "Artık ekonomide soğumanın ilk belirtilerini görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Ekonomik Büyüme Artık Ön Planda Değil

Reşetnikov, Moskova'da gerçekleşen hükümet toplantısında, ekonomik büyümenin artık ön planda olmadığını vurgulayarak, son dönemde ekonomik büyümede belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirtmiştir.

BRICS ve Avrasya'nın Rolü

Bakan, BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki önemine değinerek, 2030 itibarıyla bu birliğin global ekonomideki payının %40’a ulaşacağını öngördüklerini ifade etti. Ayrıca, Avrasya Ekonomik Birliği'nin Rus ekonomisine sağladığı istikrarı öne çıkardı: "Bu birlik, sadece ihracat ve yatırımlar için önemli bir zemin sunmuyor, aynı zamanda ihtiyaç duyduğumuz malzemelerin teminini de sağlıyor," dedi.

Büyüme Potansiyeli ve Ekonomik Stratejiler

Reşetnikov, Rus ekonomisinin yıllık büyüme potansiyelinin %3 seviyesinde olduğunu belirterek, "Bu iddialı bir hedef, fakat kurumsal ortamın iyileştirilmesi ve yürütülecek ekonomik politikalarla ulaşılamayacak bir hedef değil," diye ekledi.

2024'te Beklenen Gelişmeler

Bakan, Rus ekonomisindeki büyümenin 2024 yılının Kasım ve Aralık aylarında yavaşlayacağını ve gıda, kimya, kereste ve makine sanayilerinde soğuma belirtilerinin gözlemlendiğini sözlerine ekledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da, 11 Şubat’ta Rus ekonomisinin "yönetilebilir soğuma döneminde" olduğunu belirtmişti.

Geçtiğimiz yıl %4 büyüyen Rus ekonomisinin, bu yıl enflasyonla mücadele kapsamında alına önlemler neticesinde %1 ila 2 büyümesi bekleniyor.