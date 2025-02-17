Rusya Ekonomisi Soğuma Belirtileri Gösteriyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, ekonomide ilk soğuma belirtilerinin görüldüğünü ve büyümenin ön planda olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:43
Rusya Ekonomisi Soğuma Belirtileri Gösteriyor

Rusya Ekonomisi Soğuma Belirtileri Gösteriyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkesindeki ekonomik durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Reşetnikov, yaptığı konuşmada, "Artık ekonomide soğumanın ilk belirtilerini görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Ekonomik Büyüme Artık Ön Planda Değil

Reşetnikov, Moskova'da gerçekleşen hükümet toplantısında, ekonomik büyümenin artık ön planda olmadığını vurgulayarak, son dönemde ekonomik büyümede belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirtmiştir.

BRICS ve Avrasya'nın Rolü

Bakan, BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki önemine değinerek, 2030 itibarıyla bu birliğin global ekonomideki payının %40’a ulaşacağını öngördüklerini ifade etti. Ayrıca, Avrasya Ekonomik Birliği'nin Rus ekonomisine sağladığı istikrarı öne çıkardı: "Bu birlik, sadece ihracat ve yatırımlar için önemli bir zemin sunmuyor, aynı zamanda ihtiyaç duyduğumuz malzemelerin teminini de sağlıyor," dedi.

Büyüme Potansiyeli ve Ekonomik Stratejiler

Reşetnikov, Rus ekonomisinin yıllık büyüme potansiyelinin %3 seviyesinde olduğunu belirterek, "Bu iddialı bir hedef, fakat kurumsal ortamın iyileştirilmesi ve yürütülecek ekonomik politikalarla ulaşılamayacak bir hedef değil," diye ekledi.

2024'te Beklenen Gelişmeler

Bakan, Rus ekonomisindeki büyümenin 2024 yılının Kasım ve Aralık aylarında yavaşlayacağını ve gıda, kimya, kereste ve makine sanayilerinde soğuma belirtilerinin gözlemlendiğini sözlerine ekledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da, 11 Şubat’ta Rus ekonomisinin "yönetilebilir soğuma döneminde" olduğunu belirtmişti.

Geçtiğimiz yıl %4 büyüyen Rus ekonomisinin, bu yıl enflasyonla mücadele kapsamında alına önlemler neticesinde %1 ila 2 büyümesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avro Bölgesi, Aralık 2024'te 15,5 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi
2
THK 100. Yılını Kutladı: Kemal Yurtnaç'tan Vizyon Mesajı
3
Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2024 Yayınlandı: Yatırımlar Rekor Kırdı
4
Halkbank’tan 250 Bin Kadın Girişimciye 82 Milyar TL Destek
5
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu: Geleceğin Yetenekleri ve İstihdam Stratejileri
6
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
7
Bakan Göktaş: Kadın Girişimciliği Desteklemek İçin Güçlü Adımlar Atıyoruz

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi