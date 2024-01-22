Migros yüzde 43 oranında varan indirim kampanyasına imza attı! Sucuk, peynir, soğan ne alırsanız indirimde

Migros marketler yine yaptı yapacağını ve indirimli şekilde birçok ürünü birlikten berekete ürünleri kampanyası kapsamında satışa çıkarttı. Vatandaşlar uygun fiyatlara gıda ürünleri satın almak istiyorlarsa ilk adresleri Migros marketler olacak. Birbirinden farklı çeşitli ürünlerin satışa çıkarmış olan Migros marketlerde yok yok! Sucuk, mandalina, soğan, krema, tavuk, beyaz peynir, kırmızı biber hepsi uygun fiyatlarla Migros marketlerde satışta. Sizler de hemen Migros kart ya da Money bonus ile yapacak olduğunuz alışverişlerde bu indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. İşte Migros marketlerin birlikten berekete ürünleri kampanyası adı altında satışa çıkartmış olduğu %43 oranına varan indirimli ürünlerin listesi…

MANDALİNA 16 TL’YE, SOĞAN 7 TL’YE DÜŞÜYOR

Migros marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyası doğrultusunda meyve ve sebze ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. bu ürünler arasında mandalina %43 indirimle 16,90 TL’ye, kuru soğan dökme %28 indirimli 7,90 TL’ye, lahana bürüksel paket %27 indirimli 39,90 TL’ye, domates salkım kilogram %24 indirimli 37,90 TL’ye, yer fıstığı kilogram %20 indirimle 79,90 TL’ye ve son olarak biber kırmızı kilogram %11 indirimli 39, 90 TL’ye satışta.





BEYAZ PEYNİR, BÜTÜN PİLİÇ VE KREMA HEPSİ DİP FİYATTAN SATIŞTA

İndirimli şekilde beyaz peynir, piliç, sucuk, krema almak isteyenler de yine Migros marketlere koşturdu. Migros sanal market üzerine paylaşılmış olan bu indirim kampanyası kapsamında Money kart ya da Money bonus ile yapılacak olan alışverişlerde %43 oranında varan indirim kampanyasından müşteriler yararlanabilecek. Bu indirim kampanyası doğrultusunda Polonez dana kasap sucuk 250 gr %28 indirimle 99,90 TL’ye, Polonez dana kasap sucuk acılı 250 gr %28 indirimli 99,90 TL’ye, Banvit poşetli bütün piliç kilogram %27 indirimle 59,90 TL’ye Bahçıvan yarım yağlı laktozsuz süzme peynir %23 indirimli 69,90 TL’ye satışta olacak. İşte Migros marketlerde indirim şekilde satışta olan diğer ürünler…