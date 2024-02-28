10 TL ve üzeri alışveriş yaparsınız 66 TL'den çamaşır deterjanı alacaksınız! Herkes A101 marketlere akın ediyor

A101 marketlerde indirimli şekilde 10 tl ve üzeri alışverişlerde birçok ürün uygun fiyatlardan satışa çıkartılıyor. Özellikle kasa arkasında yer alan 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli ürünlerde bu sefer yok yok! 24 farklı ürünün uygun fiyatlarla satışa çıkartıldığı A101 market raflarında çamaşır deterjanı stoklamak isteyenlerin bu sefer yüzleri gülecek. 66 TL’den başlayan fiyatlarla çamaşır deterjanı, 39 TL’den başlayan fiyatlarla ise yumuşatıcı satın alınabilecek. İşte detaylar…

66 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA ÇAMAŞIR DETERJANI ALABİLECEKSİNİZ

A101 market zincirlerinde 10 TL ve üzeri alışverişlerde çamaşır deterjanın 2 litresi ve farklı çeşitleri resmen yarı fiyatına düşüyor. Normalde 124,25 TL’den satışta olan Bingo çamaşır deterjanı 2 LT, renkli - siyahlar ve arındırıcı deterjan 10 TL ve üzeri alışverişlerde 66,90 TL’ye kadar düşüyor. Çamaşır deterjanların yanı sıra Bingo yumuşatıcı ürünleri de 79,50 TL’den 39,90 TL’ye düşüyor. Sizler de indirimli şekilde çamaşır deterjanı ya da yumuşatıcı almak istiyorsanız, A101 marketlerde kasa arkasına bakmayı kesinlikle unutmayın!





TUVALET KAĞIDINDAN ŞAMPUANA KADAR HER ŞEY İNDİRİMDE

A101 marketlerde çamaşır deterjanı ve yumuşatıcının yanı sıra kağıt havlu, tuvalet kağıdı, şampuan gibi ürünlerde indirimli şekilde satışta. Sizlerde temel hijyen ürünlerini oldukça uygun fiyatlara satın almak istiyorsanız, A101 marketlerin 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirim kampanyasına muhakkak göz atın. Üstelik temel hijyen grubunun yanı sıra zeytin, kahve, çay, çikolata gibi ürünlerde de uygun fiyatlar sizleri bekliyor.



