Lüküs Hayat: Düşük Primle Borçsuz Araç Sahibi Olmanın Yolu

Maher Holding çatısı altındaki Quick Hayat ile QCAR’ın ortaklaşa geliştirdiği Lüküs Hayat, hayat sigortacılığında yeni bir pencere açıyor. Düşük primler ve vergi avantajı sayesinde sigorta yaptıranlar, borçlanmadan araç sahibi olma imkanına kavuşuyor. Ürün aynı zamanda tasarruf aracı olarak da kullanılabiliyor ve özellikle araç sahibi olmakta zorlanan gençler için alternatif bir çözüm sunuyor.

Maher Holding ve ürünün vizyonu

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Lüküs Hayat Sigortası’nın QuickFinansall ekosisteminin en iyi örneklerinden biri olduğunu ve grup şirketlerinin işbirliğiyle geliştirildiğini belirtti. Yaşar, ürünün alışılagelmiş hayat sigortasının ötesinde inovatif bir yaklaşım taşıdığını vurgulayarak, ilk kez hayat sigortasının içine araç edinme opsiyonunun eklendiğini söyledi.

Lüküs Hayat, gençlerin ihtiyacını karşılayacak

Quick Hayat Sigorta Genel Müdür Vekili Volkan Terzioğlu, yaptıkları araştırmalara göre araç edinme talebinin özellikle genç çalışanlar arasında yoğun olduğunu, ancak yüksek kredi maliyetleri, toplu ödeme baskısı ve borçlanma kaygıları nedeniyle bu talebin ertelendiğini ifade etti. Terzioğlu, geliştirdikleri ürünle bu ihtiyaca cevap vermeyi hedeflediklerini söyledi ve ekledi: 'Bu ürün, hayat sigortasının sağladığı yüzde 40’a varan vergi avantajını, dövize endeksli değer korumasını ve güvenilir uzun vadeli finansal planlamayı QCAR’ın ortak sahiplik yaklaşımıyla birleştirerek tamamen yeni bir araç edinme penceresi açıyor.' Terzioğlu, ürünün borçlanmak istemeyen fakat güçlü bir finansal gelecek kurgulamak isteyenlere hem birikim hem de araç edinme fırsatı sunduğunu belirtti.

Lüküs Hayat’ın sunduğu imkanlar

Uygulama şu şekilde işliyor: Sigortalı, poliçe başında satın almak istediği aracın bedelini belirliyor. Quick Hayat, araç bedeli karşılığında ödenecek prim tutarlarını tespit ediyor. Belirlenen tutarın değer kaybetmemesi için primler dolar veya avro olarak belirleniyor; sigortalı primleri aylık ve TL olarak ödüyor, birikim döviz bazında oluşuyor. Sigortalılar, hayat sigortasının sunduğu %40’lık vergi indiriminden yararlanarak aylık ödemeleri düşürebiliyor.

Sigortalının Lüküs Hayat’taki birikimi araç bedelinin %25'ine ulaştığında QCAR tarafından 'birlikte araç edinme opsiyonu' devreye giriyor. Birikim tutarı ve sigortalının katkıları araç bedelinin %50'sine ulaştığında ise araç için ortak sahiplik modeli uygulanıyor ve sigortalı aracın kullanım bedelini ödemeye başlıyor. Araç sahibi olmak istemeyen sigortalılar ise ilk 2 yıl düşük kesinti oranıyla, ikinci yıldan sonra ise hiçbir kesinti olmadan birikmiş değerini alıp sistemden çıkabiliyor.

Quick Hayat ve QCAR iş birliğiyle geliştirilen Lüküs Hayat, hem sigorta hem de mobilite ihtiyacını bir arada çözen alternatif bir finansman modeli olarak öne çıkıyor.

