ULUSKON ve MTSO, Malatya’da İhracat ve İthalat Süreçlerini Güçlendiriyor

ULUSKON Malatya yönetimi ile MTSO, ihracat ve ithalat süreçlerini güçlendirmek, yeni pazarlara erişimi artırmak ve ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği kararı aldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 19:00
ULUSKON ve MTSO iş birliği Malatya’nın dış ticaretine ivme kazandıracak

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Malatya Yönetim Kurulu üyeleri, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve TSO Yönetim Kurulu üyelerini makamlarında ziyaret etti. Ziyarette, Malatya’nın sanayi altyapısı, Organize Sanayi Bölgesi yatırımları ve üretim kapasitesi detaylı şekilde ele alındı.

Görüşmede öne çıkan başlıklar

Taraflar, ihracat ve ithalat süreçlerinin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi. Şehrin dış ticaret hacmini artırmaya yönelik stratejiler, sanayicilerin ve iş insanlarının ulusal ile uluslararası pazarlarda daha güçlü konumlanması için yapılabilecekler masaya yatırıldı.

Toplantıda ULUSKON’un uluslararası ticaret ağı ve iş dünyası bağlantıları ile MTSO’nun kurumsal tecrübesi bir araya getirildiğinde Malatya ekonomisine önemli katkılar sağlanacağı vurgulandı. Özellikle ihracatçı firmaların desteklenmesi, ithalat süreçlerinde yaşanan sorunlara çözümler üretilmesi ve yeni pazarlara erişim konusunda ortak hareket etmenin önemi üzerinde duruldu.

Ortak projeler ve gelecek adımları

Ziyaret kapsamında TSO-ULUSKON iş birliği çerçevesinde hayata geçirilebilecek ortak projeler, sektörel çalışmalar ve Malatya’nın üretim, sanayi ve ticaret potansiyelini ileri taşıyacak stratejik adımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yatırım, üretim ve istihdama katkı sunacak yeni çalışma alanlarının oluşturulmasının gerekliliği de istişare edildi.

Karşılıklı istişareyle gerçekleşen görüşmenin sonunda, Malatya iş dünyasına değer katacak ve ihracat ile ithalat süreçlerini güçlendirecek ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat, nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile TSO Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

