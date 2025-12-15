Samsun, Cerrahi Alet ve Tıbbi Cihazta Türkiye’nin Öncüsü

SAMSUN (İHA) – Cerrahi alet ve tıbbi cihaz sektöründe 120 ülkeye ihracat yapan Samsun’da düzenlenen toplantıda, üniversiteler ile sanayi arasında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Toplantı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Gündüz, OMÜ TTO Genel Müdürü Sinan Tosun, ASKON Samsun Şube Başkanı ve Samsun Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi (MEDİKÜM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alp Doğru, OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, Samsun Teknopark Genel Müdürü Levent Tanrıverdi ile Samsun’daki tıbbi cihaz ve cerrahi alet sektörü temsilcileri ve Samsun Teknopark bünyesindeki sağlık alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda; Türkiye’de medikal sektörün mevcut durumu ve Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) yapılanması, OMÜ’de medikal alanda yürütülen eğitim faaliyetleri, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) medikal alan çalışmaları, Samsun Teknopark bünyesindeki medikal firmalarının faaliyetleri, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ile gelecek döneme yönelik ortak çalışma alanları ve yol haritası konuşuldu.

Sektörün durumu ve gelişimi

Açıklamada, 40 yılı aşkın bir süredir Türkiye ve dünyada cerrahi alet üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Samsun’da, 2011 yılında kurulan medikal kümelenmenin ardından sektörün daha da geliştiği belirtildi. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısının 40’a ve bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısının yaklaşık 3 bin 500e ulaştığı, Samsun’un bu alanda Türkiye’de 1., dünyada 3. sırada yer aldığı vurgulandı.

Firmalarda cerrahi alet üretiminin yanı sıra steril konteynerler, ameliyat lambaları, cerrahi motor sistemleri, dermatoloji cihazları, ameliyathane ekipmanları, tıbbi gaz sistemleri, ortopedik plak, implant, vida ve vücut içi protezler, işitme cihazları, kemoterapi robot ve infüzyon pompa sistemleri gibi çok sayıda ürün üretilerek yaklaşık 120 ülkeye ihracat yapıldığı kaydedildi.

2017 yılında nitelikli personel açığını kapatmak üzere MEDİKÜM öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Tıbbi Cihazlar MTAL açıldığı; ardından OMÜ Yeşilyurt MYOda ön lisans ve SAMÜde lisans bölümleri açılarak sektörün desteklendiği bildirildi. Ayrıca, 2021 yılında açılan Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesinin Samsun’da üretilen tıbbi cihaz ve aletlerin tanıtımına katkı sağladığı belirtildi.

Sektöre verilen devlet destekleriyle Yeni OSBde son teknoloji fabrikaların inşa edilmeye başlandığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı katkılarıyla sektörü desteklemek amacıyla Yeni OSB’ye hassas çelik dövme tesisi kazandırmak için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

