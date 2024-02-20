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10 TL ve üzeri alışverişlerde dev tuvalet kağıdı 99 TL’ye düşüyor! Yetişen tuvalet kağıdını kapacak

10 TL ve üzeri yapmış olduğunuz alışverişlerde Papia’nın dev tuvalet kağıdı 99 TL’ye kadar düşüyor. 4 katlı tuvalet kağıdı 17 Şubat 2024 tarihi itibariyle kasa arkasında satışa çıkartıldı. 23 Şubat’a kadar tuvalet kağıdınızı alıp stoklayabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 13:35
10 TL ve üzeri alışverişlerde dev tuvalet kağıdı 99 TL’ye düşüyor! Yetişen tuvalet kağıdını kapacak

Tuvalet kağıdında indirim kampanyası bekleyenler koştur koştur A101 marketlere gidecek. A101 marketlerde 17 23 Şubat 2024 tarihleri arasında 10 TL ve üzeri alışverişlerde uygun fiyatlı tuvalet kağıdı seçeneği sizleri bekliyor. 4 katlı bu tuvalet kağıdı indirimle yarı fiyatından daha ucuza denk geliyor. İşte sadece 99,90 TL’den satışa çıkartılan tuvalet kağıdının detayları…

DEV TUVALET KAĞIDI 199 TL’DEN 99 TL’YE DÜŞÜYOR

A101 market şubelerinde normalde 199,90 TL’den satışta olan Papia Platinum 4 katlı tuvalet kağıdı, 16 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren kasa arkasında 10 TL ve üzere alışverişlerde 99,90 TL’ye kadar düşüyor. 23 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek bu kampanyalı üründen faydalanmak için A101 market şubelerinden ya da online platformlar üzerinden 10 TL alışveriş yapmanız yeterli. Uygun fiyatlı satışa çıkartılan tuvalet kağıdının stoklarla sınırlı olduğunu unutmayın…

DEV TUVALET KAĞIDI 199 TL’DEN 99 TL’YE DÜŞÜYOR

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