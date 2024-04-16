Bist 100
9.679,8 1%
DOLAR
32,45 0,12%
EURO
34,46 -0,11%
ALTIN
2.476,49 0,23%

13 milyon emekliye 4500 TL ek zam yolu göründü! Emeklileri zil takıp oynatan müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başkanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı duyuruya göre, 3600 ek gösterge reformu kapsamında, emeklilik maaşları ve tazminatlarında yaklaşık 4500 TL'lik bir artış öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:48
13 milyon emekliye 4500 TL ek zam yolu göründü! Emeklileri zil takıp oynatan müjde

3600 ek gösterge planı çerçevesinde, emekli aylıkları ve ikramiyelerde önemli bir yükseliş beklenmektedir. Yapılacak bu yeni düzenleme, emekli maaşlarını yaklaşık 4500 TL civarında artırmayı amaçlamaktadır. Önceden sadece belirli meslek gruplarına tanınan bu avantajlar, şimdi tüm devlet memurlarını kapsayacak şekilde 3600 ek göstergeye yükseltilmesi planlanıyor.

Emekliye Müjdeli Haber

Bu geniş çaplı reform, hizmet süresi 30 yılı tamamlayan ve birinci derece kadroya ulaşan devlet memurlarını içine alacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Meclis'te hızla onaylanması ve yasalaşması öngörülen bu düzenleme ile emekli bireylerin yaşam kalitesinde ciddi bir artış elde edilmesi amaçlanıyor.

emekli maaşı

Türkiye Emekliler Derneği'nin çabalarıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de içerecek şekilde düzenlenen intibak yasasının nisan ayının sonuna dek meclisten geçmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle, milyonlarca emekli vatandaşın maaşlarında yaşanan adaletsizliğin giderilmesine yönelik önemli bir adım atılacağı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Araç alıp satan bunu yaparsa kabusu yaşayacak! Sıfır araç alanlar dikkat

Mutfak tüpüne bayram ettiren indirim müjdesi! 120 TL'lik indirim ocakları şenlendirecek

En çapkın burçlar belli oldu! 5 burç flört etmeyi çok seviyor

Geçtiğimiz akşam açıklandı! Süt fiyatları 2024'ün 2. zammını aldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
2
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
5
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
6
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
7
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

Bu sesi duyar duymaz hemen evden çıkın! Türkiye'de resmen başlıyor

13 milyon emekliye 4500 TL ek zam yolu göründü! Emeklileri zil takıp oynatan müjde

Mutfak tüpüne bayram ettiren indirim müjdesi! 120 TL'lik indirim ocakları şenlendirecek

En çapkın burçlar belli oldu! 5 burç flört etmeyi çok seviyor

O bankanın kapısında kuyruk var! Başvurana 36.100 TL TL promosyona imzayı attı

Egzamayı kepeği bir gecede bitiriyor! Saç diplerine sürüp uyuyun yeter

Asgari ücretli çalışana artı ödeme! 1 Mayıs'ta 2 bin lira fazladan maaş yatacak

Yalı Çapkını hayranlarına flaş haber! Adresi değişti: İzleyiciler şok olacak

Geçtiğimiz akşam açıklandı! Süt fiyatları 2024'ün 2. zammını aldı!

Araç alıp satan bunu yaparsa kabusu yaşayacak! Sıfır araç alanlar dikkat

Cebinde Bankkart'ı olan 23.59'a kadar hemen yapsın! Banka SMS ile bildirdi

Emekli maaşını o bankadan alana 300.000 TL kredi limiti verildi! Ballı kaymaklı borç kapatma kredisi