13 milyon emekliye 4500 TL ek zam yolu göründü! Emeklileri zil takıp oynatan müjde

3600 ek gösterge planı çerçevesinde, emekli aylıkları ve ikramiyelerde önemli bir yükseliş beklenmektedir. Yapılacak bu yeni düzenleme, emekli maaşlarını yaklaşık 4500 TL civarında artırmayı amaçlamaktadır. Önceden sadece belirli meslek gruplarına tanınan bu avantajlar, şimdi tüm devlet memurlarını kapsayacak şekilde 3600 ek göstergeye yükseltilmesi planlanıyor.

Emekliye Müjdeli Haber

Bu geniş çaplı reform, hizmet süresi 30 yılı tamamlayan ve birinci derece kadroya ulaşan devlet memurlarını içine alacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Meclis'te hızla onaylanması ve yasalaşması öngörülen bu düzenleme ile emekli bireylerin yaşam kalitesinde ciddi bir artış elde edilmesi amaçlanıyor.





Türkiye Emekliler Derneği'nin çabalarıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de içerecek şekilde düzenlenen intibak yasasının nisan ayının sonuna dek meclisten geçmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle, milyonlarca emekli vatandaşın maaşlarında yaşanan adaletsizliğin giderilmesine yönelik önemli bir adım atılacağı belirtiliyor.