14. Türkiye Enerji Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşecek

14. Türkiye Enerji Zirvesi 25-26 Kasım'da İstanbul'da Düzenlenecek

Türkiye'nin enerji politikalarını şekillendiren önemli bir etkinlik olan 14. Türkiye Enerji Zirvesi, 25-26 Kasım tarihlerinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel Conference Center'da gerçekleştirilecek. Kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek bu zirve, Enerji Fuarcılık tarafından düzenleniyor.

Açılış Özel Oturumu DEİK Ev Sahipliğinde

Zirvenin açılış özel oturumu, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu yıl zirve, 1500'ün üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcıyı, Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey isimleriyle bir araya getirecek.

Geleceğin Enerjisi, Enerjinin Ekonomisi Teması

Bu yılki ana tema, "Geleceğin Enerjisi, Enerjinin Ekonomisi" olarak belirlenirken, enerjinin yarınını etkileyen teknolojiler, yatırım ve finansman konuları ön planda olacak. Ayrıca, enerji piyasalarında yaşanan dönüşüm sürecinin Türkiye ve global enerji piyasalarına etkileri detaylı bir şekilde ele alınacak.

Öne Çıkan Konuklar ve Katılımcılar

Zirveye katılan önemli isimler arasında Energy Aspects Piyasa Temel Analizleri ve Görüşleri Başkanı Samer Mosis, Caspian Barrel Petrol Çalışmaları Merkezi Başkanı Ilham Shaban, Gürcistan Yenilenebilir Enerji Geliştirme Derneği Yönetici Direktörü Maia Melikidze yer alacak. Ayrıca, Afrika Enerji Odası Başkanı NJ Ayuk, Belçika Ticari Ateşesi Gerhard Segers, Bulgaristan Enerji Borsası CEO'su Konstantin Konstantinov ve Yunanistan Enerji Piyasası İşletmecisi ENEX GROUP CEO'su Alexandros Papgeorgiou gibi sektör liderleri de zirvede yer alacak.

Selman Gezer'den Açıklamalar

Enerji Fuarcılık Genel Müdürü Selman Gezer, zirve için geri sayımın başladığını belirtti. Gezer, konuya ilişkin olarak: "Geçtiğimiz yıl barışı vurguladığımız çok başarılı bir zirve geçirdik. Bu yıl da enerji sektörünün geleceğini şekillendiren konuları masaya yatıracağız.” dedi.

Gezer ayrıca, geleceğin enerjisi konularında depolama ve e-mobilite gibi önemli başlıkların da yer alacağını vurguladı ve katılımcılara stratejik çözümler geliştirme fırsatı sunulacağını söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.