Manisa ve Iğdır'da Acele Kamulaştırma Süreci Başladı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gerçekleştireceği projeler için acele kamulaştırma yapma kararı aldı.

Bu konuda yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de duyuruldu. Buna göre, Aşağı Aras Havzası (Tuzluca Barajı ve Sulaması) Projesi kapsamında, Tuzluca ilçesindeki bazı taşınmazlar acele olarak kamulaştırılacak.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü, Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı Projesi’nde yol yapım çalışmalarının hızlanması amacıyla gereken taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın acele kamulaştırılması kararını aldı.

Bu kamulaştırma süreçlerinin, ilgili projelerin zamanında tamamlanmasını sağlamak açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.