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Trakya Gümrük Kapılarında 2024'te 16 Milyon Yolcu Geçti

Trakya'daki gümrük kapılarından 2024 yılında 16 milyona yakın yolcu geçiş yaptı. Gümrük müdürü Kınık, verimlilik artışını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:18
Trakya Gümrük Kapılarında 2024'te 16 Milyon Yolcu Geçti

Trakya'daki Gümrük Kapılarında Yoğun Geçişler

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, 2024 yılında Trakya'daki gümrük kapılarında 16 milyona yakın yolcu geçiş yaptığını açıkladı.

Edirne'de düzenlenen Dünya Gümrük Günü kutlamalarında konuşan Kınık, aynı yıl boyunca 5 milyon 734 bin 187 araç geçişinin gerçekleştiğini duyurdu.

Dünya Gümrük Günü Kutlamaları

Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, 26 Ocak 1953 tarihinde Gümrük İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının yapıldığı tarih için yapılan anma ile devam etti. Kınık, bu günün gümrüklerin işleyişine dair halkta farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Uluslararası Ticaret ve Gümrüklerin Rolü

Kınık, Dünya Gümrük Örgütü'ne üye 186 ülkenin, dünya ticaretinin yüzde 98’ini gerçekleştirdiğini ifade ederek, bu yılki Dünya Gümrük Günü temasının “gümrüklerin verimlilik, güvenlik ve refah taahhütlerinin yerine getirilmesi” olarak belirlendiğini vurguladı.

Kaçakçılıkla Mücadele ve Başarılar

2024 yılı boyunca Trakya gümrük kapılarında 704 kaçakçılık olayına müdahale edildiği bilgisini veren Kınık, toplam 5 milyar 241 milyon 853 bin 747 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya yakalandığını belirtti. Önceki yıllara göre olay bazında yüzde 12, değer bazında ise yüzde 148 artış sağlandığını ifade etti.

Kınık, ülkenin yararları doğrultusunda kaçakçılıkla mücadelenin azimle süreceğini ve Trakya'daki gümrük kapılarının güvenli, hızlı ve verimli hizmet sağlamakta kararlı olduğunu söyledi. Törenin sonunda, Kınık ve gümrük personeli, Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Edirne'de, Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Edirne'de, Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Edirne'de, Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Edirne'de, Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

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