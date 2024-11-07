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15. Boğaziçi Zirvesi Başladı: Geleceğe Köprüler Kurmak

Boğaziçi Zirvesi, küresel işbirliği ve sürdürülebilirlik temasında önemli görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:41
15. Boğaziçi Zirvesi Başladı: Geleceğe Köprüler Kurmak

15. Boğaziçi Zirvesi Başladı

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 15. Boğaziçi Zirvesi, "Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik" ana temasıyla kapılarını açtı.

Kapsamlı Katılım

Zirveye, son Darfur Sultanı Ali Dinar'ın torunu Ahmet Ali Dinar, eski Kolombiya Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango, Ürdün Senato Başkanı Faisal Al-Fayez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova gibi önemli isimlerin yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak ve UİP Kurucusu Cengiz Özgencil de katılım sağladı. Ayrıca, UİP Onursal Başkanı Talal Abu Gazaleh de video mesajıyla etkinliğe destek verdi.

Ekonomik Gelişmeler ve İşbirliği Vurgusu

KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, toplumlar arası ticaretin önemine değinerek, dünya ekonomisini etkileyen Kovid-19 salgınının yarattığı daralmaları ve yenilikçi düzenlemeleri anlattı. Berova, "Zirve, işbirliklerinin artırılması açısından kritik bir öneme sahiptir" dedi.

Ticarette Yeni Dinamikler

DEİK Başkanı Nail Olpak, ticari diplomasi prensibiyle 39 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirtti. Olpak, son yıllarda yaşanan çeşitli çatışmaların ve ekonomik zorlukların etkilerine dikkat çekti. "Salgınla başlayan izolasyonlar ve tedarik zincirindeki bozma gibi zorluklarla karşı karşıyayız. Çevreci ürünlerin ve dijital ekonominin sunduğu fırsatlardan yararlanmalıyız," diye ekledi.

Gelecek İçin İşbirlikleri

UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, zirvenin amacının yalnızca günümüz sorunlarını çözmek değil, yarının potansiyelini keşfetmek olduğuna vurgu yaptı. Özellikle yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin, iş dünyasındaki değişimleri nasıl etkilediğine dikkat çekti.

Sürdürülebilir Kentler ve Gelecek Vizyonu

Yırcalı, bu zirvede şehirlerin kentsel dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma konusunun da ele alınacağını ifade etti. "Geleceğe doğru köprüler inşa etmek için toplandık," diyerek zirvenin temasını vurguladı.

Etkinlik, gün içinde gerçekleştirilecek panellerle devam edecek ve yarın sona erecek.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin 15'incisi...

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin 15'incisi, "Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik" ana teması ile başladı. UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, zirveye katılarak konuşma yaptı.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin 15'incisi...

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin 15'incisi, "Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik" ana teması ile başladı. UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, zirveye katılarak konuşma yaptı.

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