Bosch 13 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak: Otomotivde Maliyet Hamlesi

Bosch, zorlu otomotiv pazarında maliyetleri azaltmak amacıyla 2030'a kadar başta Almanya olmak üzere mobilite bölümünde yaklaşık 13 bin kişinin daha işten çıkarılmasını planladığını açıkladı. Merkezi Stuttgart yakınlarındaki Gerlingen'de bulunan şirket, maliyetleri mümkün olan en kısa sürede düşürmeyi hedefliyor.

Kesintinin kapsamı

Açıklamada, işten çıkarmaların yanı sıra işletme maliyetlerinin azaltılması, tesis yatırımlarının kısmı, lojistik ve tedarik zinciri düzenlemelerinin de planın parçaları olduğu belirtildi. Plan kapsamında özellikle mobilite bölümündeki Almanya lokasyonlarının hedeflendiği vurgulandı.

Nedenleri

Bosch, otomotiv sektöründeki sıkıntıların başlıca sebepleri olarak tedarikçiler için artan uluslararası rekabeti ve otomotivde benzinli/dizelden elektrikliye geçişin parçaların üretiminde daha az işçi gerektirmesini gösterdi. Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü Stefan Grosch konuya ilişkin, "Şirketin mobilite sektöründeki rekabet gücünü acilen artırması ve maliyetleri kalıcı olarak düşürmeye devam etmesi gerekiyor. Bunu başarmak için birçok kaldıracı kullanıyoruz. Ne yazık ki bu, daha önce açıklanan miktarın ötesinde daha fazla işten çıkarmayı önleyemeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu bizim için çok acı verici, ancak maalesef bundan kaçış yok." ifadelerini kullandı.

Finansal veriler ve istihdam

Şirketin otomotiv parça satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,7 düşüşle 55,8 milyar avro oldu. Bosch, bu yıl satışların yüzde 2 artışla yaklaşık 57 milyar avro seviyesine çıkmasını bekliyor. 2024 sonu itibarıyla Bosch dünya genelinde yaklaşık 418 bin çalışan istihdam ediyor; şirket Almanya'da yaklaşık 130 bin kişiye iş veriyor. Üretim alanları arasında otomotiv parçalarının yanı sıra ev aletleri, elektrikli el aletleri ve endüstriyel ile bina teknolojileri de bulunuyor.

Geçmişten bugüne istihdam kesintileri

Jeopolitik gelişmeler, gümrük vergileri ve elektrikli hareketliliğe geçişin etkileriyle otomotiv sektöründeki kriz, yedek parça tedarikçilerini sert şekilde vurdu. Bosch, 2023'ten beri istihdam azaltma programı uyguluyor; geçen yıl mobilite sektöründe dünya genelinde toplam 11 bin 600 çalışanı işten çıkarmış, bunun 4 bin 500'ü Almanya'da olmuştu. Şirket, 2030 sonuna kadar farklı zaman çizelgelerinde Almanya'daki çeşitli lokasyonlarda işten çıkarmalar yapacağını belirtti.

Çalışan tepkisi ve sendika

Çalışanlar, şirketin istihdam azaltma planlarından haberdar edilirken, Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall karara tepki gösterdi. Genel İş Konseyi Başkanı Frank Sell açıklamasında, "Alman ve Avrupa otomotiv ve tedarikçi sektörlerindeki durum çok gergin. Ancak, Almanya'daki tesislerimizin güvenliğini sağlamak için eş zamanlı taahhütler olmadan, bu düzeyde personel kesintisini kabul etmeyeceğiz. Aslanlar gibi mücadele edeceğiz." dedi.

Bosch'un maliyetleri düşürme planı, şirketin rekabet gücünü koruma hedefiyle hayata geçirilen kapsamlı bir dönüşüm hamlesi olarak öne çıkıyor.