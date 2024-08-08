Borsa İstanbul'da Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da Düşüş Başlangıcı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, sabah güne yüzde 0,07 düşüşle 10.016,80 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışına göre 7,51 puan gerileyerek bu seviyeye ulaştı.

Sektör Analizleri

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektörler arasında en fazla kazanç sağlayan yüzde 0,66 ile spor olurken, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile iletişim oldu.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelişmeler

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazanarak 10.024,31 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalarda, ABD ekonomisine dair endişeler devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, ABD'de açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişelerini artırdığını ifade ederek, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin iş gücü piyasası hakkında daha fazla veri sunabileceğini ve piyasanın yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Ayrıca, TCMB'nin açıklayacağı üçüncü Enflasyon Raporu ve yurt dışında ABD'deki toptan eşya stokları da takip edilecek.

Teknik Analiz

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.800 ve 9.750 puanlar destek, 10.100 ve 10.200 puanlar ise direnç seviyeleri olarak belirlendi. TCMB, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak güncelledi ve 2025 ile 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak korudu.