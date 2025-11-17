Yüksek emekli aylığı için tarihe dikkat: Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylıklarını çalışanın prim esas kazançları, prim ödeme gün sayısı ve aylık bağlama oranına göre hesaplıyor. Ancak yüksek enflasyon dönemlerinde, emeklilik dilekçesinin verildiği tarih aylığın ve kıdem tazminatının tutarını doğrudan etkileyebiliyor.

Enflasyon ve 2025 avantajı

Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, TCMB verilerini hatırlatarak 2025 yılında emekli olmanın avantajlı olabileceğini belirtti. Karakaş, "Merkez Bankası yüzde 31 ile yüzde 33 oranında bir enflasyon öngörmekte. ... 2025 yılında emekli olmak en az yüzde 3 oranında daha avantajlı" dedi ve bu avantajın genel olarak yüzde 3 ile yüzde 4 arasında kalacağını vurguladı.

Karakaş, avantajın çalışanın dönemlerine göre (2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası) değişebileceğini de ifade etti.

Kıdem tazminatı üzerindeki etkiler

Karakaş, emeklilik dilekçesinin yıl değişimindeki etkisinin kıdem tazminatına da yansıyacağını söyledi. Mevcut tavan rakamlar ve beklentiler şu şekilde:

- Kıdem tazminatı tavanı bugün için 53.919 lira olarak hesaplanıyor. Karakaş'a göre 2026'da memur maaş kat sayısındaki artışla bu tavan 64.700 liraya yükselebilir.

- Örnek: "10 yıl çalışması olan bir işçi 2025 yılında emekli olursa 539.200 lira kıdem tazminatı alacak; 2026'da emekli olursa 647.000 lira alacak. Aradaki fark yaklaşık 107.800 lira."

Karakaş, bu hesabın yüksek maaş alan ve tavanı aşan çalışanlar için farkın daha belirgin olacağını söyledi.

Asgari ücret artışı ve kıdem farkı

Asgari ücrette beklenen artış da kıdem tazminatını etkiliyor. Karakaş'ın verdiği örnek:

- Bugünkü asgari ücret 26.005 lira. Ocak ayında yaklaşık yüzde 25-30 artış bekleniyor.

- Bu durumda "2025 yılı emeklisi 10 yıllık çalışma karşılığı 260 bin 50 lira kıdem tazminatı alacak; 2026'da ve yüzde 30 artış senaryosunda bu tutar 338 bin 60 lira olacak. Aradaki fark yaklaşık 78 bin lira."

Tavsiyeler ve dikkat edilmesi gerekenler

Karakaş, emeklilik dilekçesi tarihinde yapılacak küçük kaydırmaların hem aylık hem kıdem tazminatı açısından önemli farklar yaratabileceğini belirtti. Ayrıca aylık bağlama oranının her yıl için yaklaşık yüzde 2 artmasının, geçen yıla göre farkın daha kolay kapanabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Son tarih ve uygulama farkları

Emeklilik dilekçesi için son tarihler sektöre göre farklılık gösteriyor:

- Özel sektör işçileri, yeni yıl gelmeden emekli olmak isterse emeklilik dilekçelerini 31 Aralık'e kadar verebiliyor; bu durumda 2025 yılı şartları uygulanıyor fakat 2026 kıdem artışından faydalanamıyorlar.

- Maaşlarını ayın 15'inde alan kamu işçileri ise dilekçelerini Ocak ayının 14'üne kadar verebiliyor ve yine 2025 yılı emeklisi sayılarak 2026'da beklenen kıdem tazminatı artışından yararlanabiliyorlar.

Sonuç: Emeklilik planı yapanlar prim ve yaş şartlarını sağladıklarında dilekçe tarihini en az aylık ve kıdem tazminatı açısından bir kez daha değerlendirmeli; özellikle yüksek maaşlı çalışanlar için tarih değişikliği önemli farklar yaratabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş; TCMB enflasyon beklentileri; SGK uygulamaları.

SOSYAL GÜVENLİK BAŞUZMANI İSA KARAKAŞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU