15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Başlıyor

15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Hazırlıklarını Tamamladı

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) öncülüğünde düzenlenen 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması, 25 Eylül tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Etkinlik Hakkında Detaylar

Yarışmanın amacı, tasarım alanında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi tasarımlarla mobilya sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmaktır. Yarışma "Design for Export" sloganıyla düzenlenmektedir.

Etkinliğin ödül töreni Cermodern Ankara'da yapılacak ve toplam 972 başvuru sahibi yarışacak.

Ödüller ve Kazananlar

Yarışmanın kazananlarına, 9 farklı kategoride 37 ödül verilecektir. Toplam ödül miktarı 647 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Kazananlar ayrıca, devlet desteği ile yurt dışında eğitim fırsatlarına sahip olacaklar.

OMKO Başkanı Tahsin Ata'nın Açıklamaları

OMKO Başkanı Tahsin Ata, yarışmanın sadece sektör profesyonelleri için değil, aynı zamanda genç tasarımcılar için de büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Ata, Türkiye'nin mobilya üretim potansiyelinin artırılmasında tasarım anlayışının önemli bir rol oynadığını belirtti.

"Dünya mobilya pazarında büyük fırsatlar mevcut. Türkiye, tüm mobilya ürün gruplarında üretim yapabilen ender ülkelerden biri. Yarışma, yerel tasarımcıların sayısını artırarak Türk mobilya markasını daha ileriye taşımayı hedefliyoruz," dedi.

Yaklaşık 300 milyar dolar büyüklüğe sahip dünya mobilya pazarında Türkiye'nin payını %1,7'den çok daha yukarılara taşımayı umuyoruz.