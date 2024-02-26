17.580 TL teminatı ödeyerek krediye uygun tarlayı kapacaksınız! Ziraat Bankası son fırsatı duyurdu

Ziraat Bankası gayrimenkul satış tarafından 1.158 metrekare bağ, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde satışa çıkartıldı. Ulaşlı mahallesinde yer alan bu bağ için istenilen teminat bedeli 17.580 TL olarak belirlendi. Başlangıç bedelinden minimum artış miktarına kadar tüm detaylar belli oldu. Sizler de Ziraat Bankası tarafından uygun fiyatlı bağ sahibi olmak istiyorsanız, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde satışa çıkartılmış olan taşınmaz fırsatına muhakkak göz atmalısınız.

293.000 TL BAŞLANGIÇ BEDELİ İSTENİYOR

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde satışa çıkartan 1.158 metrekarelik bu bağ için istenilen başlangıç bedeli ise 293.000 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar, Ziraat Bankası tarafından belirlenen 17.580 TL’lik teminat bedelini ödemeleri durumunda, teklif usulü satışa katılım sağlayabilecekler. Güncel olarak Ziraat Bankası gayrimenkul satış sayfasında satışa çıkartılan bu bağ için 293.000 TL’lik teklif verildi. Banka bu bağ için minimum artışı 1.000 TL olarak belirlenmişken, bir sonraki teklifi verecek olan vatandaşlar 294.000 TL teklif vererek teklif usulü satışa katılım sağlayabilecek.





KREDİYE UYGUN 1.158 METREKARE BAĞ SATIŞTA

Ziraat Bankası gayrimenkul satış tarafından 293.000 TL başlangıç bedeli bağ için kredi uygun olduğu da duyuruldu. Vatandaşlar sadece 294.000 TL teklif vererek, krediye uygun olan bu bağ için teklif usulü satışa dahil olabilecekler. İlgili şube Nevşehir Ziraat Bankası şubesi olarak belirlendi. Sizler de yatırım yapmak istiyorsanız, Nevşehir Ziraat Bankası şubesiyle iletişime geçebilirsiniz.