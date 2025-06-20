17. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu!

EGD 17. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldular

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Tören, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve ekonomi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Ödül Törenine Katılan Önemli İsimler

Törende Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan gibi birçok önemli isim yer aldı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve EGD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan açılış konuşmalarını yaptı.

Bakanlar Mesaj Gönderdi

Törende, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından gönderilen mesajlar okundu. Bakan Bolat, tüm ekonomi muhabirlerini tebrik ederek, ekonomi gazetecilerine olan saygısını iletti. Bakan Yumaklı ise ekonomi basınının kamuoyunu doğru bilgilendirme konusundaki önemine vurgu yaptı.

Ödül Kazanan Gazeteciler

Yazılı basında En İyi Haber ve Araştırma ödülü, “Altını kaçak vurdu” haberiyle Yener Karadeniz'e, İnternette En İyi Haber ödülü ise “Tekfen'in kurucularından Necati Akçağlılar'ın eşi hisseleri sattı” başlıklı haberiyle Necla Dalan'a verildi. Televizyonda En İyi Haber ödülü Zehra Koli'ye, dijitalde ise Can Özçelik'e gitti.

Yılın Yazarı Ödülü Türkiye Gazetesi yazarı Celal Toprak'a, Televizyonda Yılın Ekonomi Programı Arzu Maliki'ye, ve radyoda Yılın Ekonomi Programı ise Ahmet Falih Akıcı'ya verildi.

Özel Ödüller ve Diğer Kazananlar

Nezih Demirkent Özel Ödülü, “Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı el-Amur...” haberiyle Uğur Aslanhan'a verildi. Namık Ahıska Özel Ödülü ise Emre Eser, Kaan Zenginli ve Nurdoğan Aslan Ergün gibi birçok gazeteciye gitti.

Bu yılki ödül töreni, ekonomi gazeteciliğinin önemini bir kez daha vurgularken, başarılı gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etti.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin kazananları törenle açıklandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç törene katılarak konuşma yaptı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin kazananları törenle açıklandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç törene katılarak konuşma yaptı.