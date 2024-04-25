18 – 45 yaş arası vatandaşların talih kucağına kondu! 250 Bin TL ödeme yatacak

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlara o bankalardan bir duyuru yapıldı. Bu bankanın yaptığı düşük faizli kampanyadan faydalanmak isteyenler eliniz çabuk tutun. Detaylar haberimizde…







45 YAŞINI AŞMAYANLAR BAŞVURABİLİR! 1 YIL GERİ ÖDEMESİZ 250 BİN TL KREDİ

Nisan ayının ilk günlerinden başlayıp son günlerine kadar devam edecek fırsat kapsamında bankalar, resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarında yüzde 0 kredi ve nakit avans kampanyaları hakkında bilgi veriyor. Yeni müşterilere sunulan kredi ve nakit avans imkanları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, Halkbank'ın ticari kredilere yönelik araştırmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda girişimcilere yönelik 250.000 TL'ye kadar kamu kredisinden kimlerin yararlanabileceği, ödeme detayları ve başvuru koşulları herkes tarafından merak ediliyor. Halkbank ayrıca resmi internet sitesinde ayrıntılı bir bilgilendirme dokümanı yayınladı.

HALKBANK HALK GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, girişimcilere yönelik kamu kredileri kapsamında, iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak veya kurmak isteyen ve ticari faaliyetlerini sürdürmek için gerekli yetenek ve deneyime sahip olduğu değerlendirilen kişiler yararlanacak. Kredi kayıt koşulları aşağıdaki gibidir:

En az ilkokul mezunu olmalı,

45 yaş altı girişimciler yararlanabilecek.

Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda aranılan yaş 55 olacaktır. (45 yaş üstü girişimcilerin başvuruları yalnızca kurum içi standart başvuru süreci - kanalı üzerinden alınabilmektedir.)

HALKBANK GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Girişimcilere devlet kredisi, azami 12 ay ödemesiz dönem dahil 60 aya varan vadelerle ticari taksitli kredi şeklinde yapılabilirken, Halkbank girişimcilerine yönelik çeşitli krediler konusunda da araştırmalar sürüyor. Girişimcileri desteklemeye yönelik çeşitli girişim programları sunulurken, bu kredilere Halkbank'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Halkbank, kredilerin yanı sıra alışverişlerde sunulacak indirim ve bonuslar hakkında da bilgi veriyor.