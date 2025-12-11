DOLAR
Yeni Ford Kuga Active X Türkiye'ye geliyor

Ford Kuga Active X; 1,5L EcoBoost 186PS, 8 ileri otomatik şanzıman, gelişmiş sürücü destekleri ve SYNC 4 ile Aralık ayında Türkiye'de satışa sunuluyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:07
Yeni Ford Kuga Active X Türkiye'ye geliyor

Yeni Ford Kuga Active X Türkiye'de: Güçlü tasarım ve ileri teknoloji

Ford'un SUV segmentindeki iddialı ismi Kuga ailesinin yeni üyesi Yeni Kuga Active X, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor. Model, ön ızgara tasarımı ve özel stil paketiyle güçlü karakterini vurgularken, bağlantılı özellikleri, konfor ve güvenlik teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Tasarım ve performans

Active X versiyonu, daha cesur hatlara sahip özgün bir tasarım sunuyor. Aracın kalbinde yer alan 1,5L EcoBoost 186PS benzinli motor ile eşleştirilen 8 ileri otomatik şanzıman, yüksek performans ve verimliliği bir arada sunuyor. Modelin sportif görünümünü tamamlayan 19 inç alüminyum jantlar, Active süspansiyon, logolu kapı eşikleri, dinamik LED farlar ve otomatik uzun farlar öne çıkan donanımlar arasında yer alıyor.

Güvenlik ve sürüş destekleri

Kuga Active X, yoğun trafikte otomatik frenleme yapabilen yeni nesil adaptif hız kontrolü, geri manevralarda yayaları ve araçları algılayarak müdahale edebilen geri fren desteği ve şerit değişiklikleri sırasında uyarı veren şerit takip sistemi gibi ileri sürücü destek sistemleri sunuyor. Ayrıca çarpışma önleme yardımcısı riski algılayıp sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde otomatik müdahale ediyor. Park ve dar alan manevralarında yardımcı olan 360 derece kamera sistemi de standart donanımda yer alıyor.

İç mekan ve konfor

Active X'in iç mekanı kullanım, konfor ve tarzı ön plana çıkarıyor. Sade konsol tasarımı, dekoratif kapı detayları ve ergonomik bel desteği sağlayan AGR sertifikalı 12 yönlü koltuklar sürüş konforunu artırıyor. Açılabilir panoramik cam tavan ferah bir ortam sunarken, direksiyondan kumandalı vites aracı sportif bir dokunuşla tamamlıyor.

Bağlanabilirlik ve bilgi-eğlence

13,2 inç orta konsol ekranı ve Ford'un yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi, sürücülere yüksek teknolojili bir kullanıcı arayüzü sunuyor. SYNC 4, Apple CarPlay ve Android Auto ile kablosuz entegrasyon sağlayarak ana uygulamalara erişimi kolaylaştırıyor. Marka uygulaması sayesinde kullanıcılar uzaktan araç kilitleme, kilit açma ve motoru çalıştırma gibi işlemlere ulaşabiliyor; ayrıca araç konumu, yakıt seviyesi, lastik basıncı, kilometre bilgisi ve motor yağı ömrü gibi verilere erişim mümkün oluyor.

Pazara giriş ve renk seçenekleri

Kuga Active X, yüksek performans ve gelişmiş teknolojileriyle Aralık ayında Türkiye yollarında olacak. Model, buz beyazı, akik siyah, ada mavisi, su yeşili, kurşun gri ve manyetik gri olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

